Comunidad de Coatzacoalcos, afectada por falla en suministro eléctrico

Vecinos de la colonia Rancho Alegre I en Coatzacoalcos denunciaron que desde el día sábado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no atendió sus reportes de falta de energía.



Lamentaron que por la situación sus alimentos terminaron echados a perder.



"Desde el sábado 21 hice un reporte que no tenía luz, me dieron número de reporte, en la noche vinieron, sacaron el medidor y reportaron la falla. Desde entonces no tengo medidor y tengo bajo voltaje, no prendo la luz porque tengo miedo que haya algún chispazo", dijo una agraviada.



Explicó que por ello solicitó los servicios de dos eléctricos quienes le refirieron que eso era tema de la CFE.



"Busqué una solución con un eléctrico y me dijeron que tenía que venir personal de CFE", sostuvo.



Cerca del mediodía de este martes, algunas de las calles afectadas comenzaron a tener el restablecimiento del servicio.



Las vecinas dijeron que todo fue por daños en un transformador que en breve presuntamente sería cambiado.