Comunidad de Emiliano Zapata lleva 15 días sin agua por supuesta fuga

Los habitantes de la comunidad de Rancho Viejo, municipio de Emiliano Zapata, denunciaron la falta de suministro de agua desde hace 15 días, sin que la Junta de Administración, Mantenimiento y Operación de Agua Potable (JAMOAP), resuelva la problemática ni permita a vecinos reparar la supuesta fuga que les impide recibir el vital líquido.En la denuncia ciudadana, una de las habitantes afectadas comentó que si bien el Ayuntamiento les ha entregado pipas de agua; el titular de la JAMOAP, Luis Hernández, se “niega” a indicarles dónde está la avería para ir a repararla en una faena.“Ellos se oponen a mostrar donde está el daño, pero vecinos ya recorrieron la ruta de la tubería y no hay ningún desperfecto. Esto da qué pensar. Sabemos que le están cerrando a la llave del agua a propósito, por intereses políticos de sus administradores”, afirmó la vecina.Con ello, expuso, se les están violando los derechos humanos al agua, que es necesaria para su higiene, cocinar y lavar la ropa, entre otras actividades.“Estas personas no tienen interés en los pueblos, solamente en sus bolsillos. Queremos la intervención de CONAGUA para recuperar el dominio del agua, que sea del pueblo y no de estos vividores que sólo quieren llevar agua a su molino y dejar a los pueblos sin el líquido. Necesitamos que se actúe y revise este tema que nos deja indefensos”, pidió en la queja.Al aseverar que es insuficiente el vital líquido que les llevan en pipas desde Dos Ríos, recordó que en todas las comunidades los comités del agua están integrados por personas del pueblo y elegidos por todos, “no como la JAMOAP que ha tenido enquistado a este personaje vividor y abusivo que hace politiquería sin importarle las necesidades del pueblo”.Refirió que se están organizando para pedir ayuda a las autoridades del Gobierno, “para poder denunciar a estos aprovechados que atentan contra nuestros derechos humanos, el agua es un derecho humano y en la constitución de nuestro país en el Artículo Cuarto está protegido nuestro derecho a ella, necesitamos que este organismo privado sea público y control sea del pueblo no de esas lacras”.