Comunidad LGBT teme más discriminación por viruela símica

Luego de que a nivel mundial especialistas han llamado principalmente a la comunidad homosexual a cuidarse ante la viruela del mono, integrantes de grupos LGBT reconocieron que esto ha dado pie a casos de discriminación.En Coatzacoalcos, Luis Geovani Pérez del colectivo Ambient Tales, pidió a la comunidad hacer caso del llamado de las autoridades, pero a su vez dijo a la sociedad no señalarlos.Luego del aviso emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresó que esto ha generado diversas reacciones que vulnera a los homosexuales como cuando surgió el virus del VIH.“De hecho ese virus se ha propagado mucho en lugares de encuentro, porque hay intercambio de fluidos, básicamente entre hombres que tienen sexo con hombres, debido a que la Organización Mundial de la Salud mandó un aviso diciendo que la gente de la comunidad se cuide, pues ya se ‘sobrentendió’ que nada más es una enfermedad propia de homosexuales”, comentó.Recordó que la viruela del mono se transmite principalmente a través del contacto físico cercano de piel con piel, pero también puede propagarse cuando se tocan objetos como sábanas o toallas que pueden haber sido utilizadas por alguien con el virus, así como a través de interacciones cercanas cara a cara como ocurre al besarse.“El estigma está creciendo precisamente por lo mismo, porque ya la consideran con una enfermedad propia de la comunidad, cuando no es así, al final cuenta es una enfermedad que no reconoce géneros, pero como al principio se manejó de esa manera pues creció el estigma hacia la comunidad”, expuso.Tan sólo en el Estado se han reportado tres casos de la viruela del mono, ninguno de ellos en el sur de Veracruz, sin embargo, reconoció que aumentó la discriminación y violencia hacia la comunidad LGBT.“Creció la discriminación, la violencia hacia la comunidad LGBT al mencionar y decir que es una enfermedad propia de los homosexuales”, finalizó.