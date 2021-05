Comunidad LGBTTTIQ pide a candidatos “abanderar” demandas del sector

El próximo 16 de mayo se efectuará la Caravana "LGBTTTIQ" en Orizaba, y tiene como propósito ser visualizado este sector por las autoridades, informó Carolina Vázquez.



"Vamos a volver a salir para que la gente nos vea, para que las autoridades nos visibilicen. Es especial porque se va hacer en 6 municipios del Estado: Córdoba, Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz Puerto, Orizaba, Xalapa, entonces queremos dar un impacto social para que vean que estamos unidos".



Agregó que llevan muchos años de lucha y no han habido logros importantes. "Queremos exigirles a los candidatos que ya dejen de mentir, ya no queremos que jueguen con nosotros y que cuando lleguen piensen en los mexicanos y se pongan a trabajar".



Dentro de sus temas pendientes como sector está el matrimonio igualitario, pues nada más les dieron un concubinato pero en realidad no les sirve. "Necesitamos un matrimonio igualitario, identidad de género, que se resuelvan los crímenes por homofobia. Si nos van hacer propuestas es porque nos van a cumplir".



Añadió que está abierta la convocatoria para que se sumen a esta caravana los candidatos sin importar el partido, "queremos que lleven la bandera de nuestra comunidad, no una política".



La cita es en el Poliforum Mier y Pesado a las 17:00 horas el próximo 16 de mayo.