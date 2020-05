Con 122 nuevos enfermos, COVID-19 llega al 62% de municipios en Veracruz

Con 122 nuevos casos positivos de martes a este miércoles, los casos positivos a COVID-19 ascienden a 3,383 en Veracruz y están distribuidos en el 62% de los municipios de la entidad; 447 pacientes han fallecido por este padecimiento, es decir 16 defunciones en un día.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del Estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 7,629 casos, de los cuales 3,113 son negativos y 1,133 aún se encuentran en investigación.



Los casos actuales son 717, es decir, los positivos que iniciaron con los síntomas en los últimos 14 días y quienes tienen mayor probabilidad de infectar.



Hasta este miércoles, se consideran recuperados de la enfermedad 1,594 pacientes, sobre todo los atendidos en forma ambulatoria y 1,342 aún permanecen en vigilancia.



La zona centro continúa siendo la de mayor contagio y es donde se concentra el 92 por ciento de los casos positivos.



Veracruz 1306, Coatzacoalcos 412, Poza Rica 300, Boca del Río 164, Minatitlán 146, Tuxpan 77, Córdoba 67, Medellín 56, Xalapa 55, Cosoleacaque 50, Papantla 44, Coatzintla 40, Orizaba 37, Tihuatlán 31, Alvarado 28, Cosamaloapan 26, Martínez de la Torre 22, Nanchital y San Andrés Tuxtla 21, Fortín 20, La Antigua 19, Tierra Blanca 18, Las Choapas 17, Agua Dulce y Perote 16, Jáltipan 15, Río Blanco 14, Acayucan y Santiago Tuxtla 13, Manlio Fabio Altamirano 12.



El 8 por ciento restante de los casos positivos, se encuentran en los siguientes municipios:



Ixtaczoquitlán 11, Emiliano Zapata 10, Misantla y Úrsulo Galván 9, Ángel R. Cabada y Lerdo de Tejada 8, Amatlán de los Reyes, Ayahualulco, Cerro Azul, Coacoatzintla, Cuitláhuac, Isla, Soledad de Doblado y Tlalixcoyan 7, Coatepec, Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, Pánuco y Pueblo Viejo 6, Álamo, Mariano Escobedo y Tlacotalpan 5, Carlos A. Carrillo, Cazones, Chacaltianguis, Huatusco, José Azueta, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Puente Nacional, Tantoyuca y Tlapacoyan 4.



Mientras que Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán de Madero, Moloacán, Naranjos, Oteapan, Paso del Macho, Sayula de Alemán, Tezonapa y Tres Valles, tienen 3 casos positivos.



Los municipios con dos confirmados son los siguientes: Acula, Atoyac, Atzacan, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Chiconquiaco, Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Huayacocotla, Hueyapan, Ignacio de la Llave, Ixhuatlancillo, Jalacingo, Maltrata, Nogales, Oluta, La Perla, San Rafael, Soledad Atzompa, Tamiahua, Totutla, Uxpanapa y Yanga.



Y los municipios con un sólo caso son los siguientes: Actopan, Acultzingo, Amatitlán, Atzalan, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Chalma, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Coscomatepec, Coxquihui, Filomeno Mata, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, Juan Rodríguez Clara, Magdalena, Miahuatlán, Naolinco, Nautla, Omealca, Ozuluama, Pajapan, Rafael Delgado, Saltabarranca, San Juan Evangelista, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan, Tepetlán, Tlalnelhuayocan, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico y Zongolica.



De los 447 pacientes que han fallecido; presentaban edades entre 31 y 100 años, en las siguientes demarcaciones:



Veracruz 129, Coatzacoalcos 71, Poza Rica 57, Minatitlán 29, Boca del Río 11, Cosoleacaque 9, Nanchital y Tihuatlán 8, Papantla 6, Las Choapas, Coatzintla, Martínez de la Torre, Medellín y Xalapa 5, Acayucan y San Andrés Tuxtla 4, Agua Dulce, Alvarado, Ángel R. Cabada, Córdoba, Fortín, Jáltipan y Tierra Blanca 3, Ayahualulco, Cazones, Emiliano Zapata, Ixhuatlán del Sureste, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Misantla, Orizaba, Pánuco, Perote, Sayula de Alemán, Soledad de Doblado y Tamiahua con dos defunciones.



Los municipios que sólo registran un fallecimiento son los siguientes: Amatitlán, La Antigua, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Catemaco, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Cosamaloapan, Cuitláhuac, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ignacio de la Llave, Jamapa, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Moloacán, Naranjos, Nogales, Pajapan, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Pueblo Viejo, San Rafael, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Soteapan, Tantoyuca, Tepetlán, Tezonapa, Tlacotalpan, Tlapacoyan, Totutla, Tres Valles, Tuxpan y Yanga.



A decir de Dulce María Espejo, el riesgo de morir se da más en pacientes adultos mayores, sobre todo si padecen alguna enfermedad, aunque en personas aparentemente sanas, si padecen COVID-19, se pueden complicar y tener un desenlace fatal.



Agregó que 1,650 de los pacientes positivos han requerido hospitalización, por presentar cuadros más severos y éstos se han dado en los diferentes grupos de edad, en rangos desde 5 hasta los 100 años.



“Es importante señalar que en virtud del incremento de casos que se está dando en las últimas semanas, lo mejor es no exponerse al contagio, porque no sabes si se te va a complicar o no, o si vas a infectar a tus familiares y en ellos será leve o complicada y requerir hospitalización”, puntualizó.



Para finalizar, reiteró que depende de todos que se frene el comportamiento ascendente y la cima sea menos pronunciada, por lo que se deben evitar los movimientos de población y así se limitará el riesgo de infectarse.