Con actual estructura, si OPLE desaparece el INE no podría organizar elecciones locales

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, indicó que si eventualmente desaparece el OPLE, tal como lo propone la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, el ente a su cargo no podría hacer frente a la organización de las votaciones en el Estado con la actual estructura.Aunque no quiso profundizar en el tema por estar fuera del ámbito de los entes comiciales; dijo que esto conllevaría a una reforma estructural "muy fuerte" al interior del INE, y evidentemente, que el número de empleados crezca."Implicaría una reforma estructural muy fuerte, muy, muy fuerte, porque habría temas que serían muy complicado atraer, así con la estructura como estamos estamos. Pensar en registro de candidaturas, en cómputos, en aprobación de documentación, y demás, es una carga de trabajo muy grande, implicaría que tendría que crecer el INE, y recursos, casi casi trasladar recursos de los OPLEs al INE", expuso.Cervantes Martínez sostuvo que los efectos de la reforma dependerá de que prospere o no de las modificaciones planteadas por el titular del Ejecutivo Federal."Qué efectos puede tener, si los OPLEs desaparecen o no, en fin, eso puede tener un gran efecto y consecuencias drásticas, dependiendo qué pasará o no", explicó.Sobre si este crecimiento estructural del INE no contrastaría con la intención de ahorrar más dinero gracias a los cambios constitucionales, el principal argumento de quienes defienden la reforma; Josué Cervantes Martínez contestó que no quería ser enfático en ese punto."Quiero ser respetuoso de lo que se está planteando, pero con la estructura actual no podría, no hay forma de hacerlo, tendría que haber un crecimiento estructural por parte del INE", reafirmó.