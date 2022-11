Con adaptación del Lago de Los Cisnes artistas buscan fomentar el ballet estatal

Mañana miércoles 23 de noviembre se estrenará “El Lago”, una adaptación de “El Lago de los Cisnes” realizada por talento veracruzano.“Lo que queremos fomentar es el ballet estatal, el trabajo que hacemos nosotros los bailarines profesionales de ballet que hace falta que se noten mucho más aquí en Xalapa y en Veracruz”, comentó Frida Cortez, directora general del proyecto, quien acompañada de los bailarines Javier Centeno, Rocío Cuevas bailarina y José Terrones invitaron a la ciudadanía a ver esta puesta en escena.La Directora señaló que tras la pandemia los espacios para las artes se encuentran a un 80 por ciento en la reactivación.“Creo que sí, creo que el gobierno está abriendo varios espacios no solo para la danza, para la música y otras artes y creo que la oferta está haciendo que la gente se acerque un poco más. Yo creo que ya estamos como a lo mejor en un 80%, ya incluso los teatros nos están dejando cupo lleno, ya quitaron la sana distancia por que también eso nos ahorcaba mucho. Muchos de los proyectos independientes es taquilla, taquilla nuestro sueldo, es taquilla para sacar el proyecto y el hecho de que fuera a solo la mitad nos reducía un poco y ahorita ya estamos libres, si estamos viendo un poquito de respuesta con El Lago”.Por su parte el bailarín y coreógrafo Javier Centeno resaltó que buscan abrir espacios para los artistas locales, reactivando los trabajos que pudieron haber parado durante la situación sanitaria por el COVID-19.“Creo que como en todo es un tanto complicado y sobre todo en la actualidad, pero yo creo que está en esta motivación que, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos en querer buscar y abrir estos espacios. Yo creo que siempre y cuando los artistas estemos buscando estos espacios y estas conexiones siempre va a haber trabajo”.Cortez reconoció que el ballet en Xalapa tiene un buen recibimiento, puesto que los espacios se llenan cuando compañías internacionales llegan a la capital, sin embargo, dijo que los bailarines locales no tienen el mismo reconocimiento.“Creo que también hace falta mucho que se hicieran estas cosas, creo que nunca había existido esta propuesta de ‘vamos a darle al ballet y a la danza contemporánea esto’, hay mucho folclor, otros tipos de danza, pero ballet no. Estamos iniciado, estamos picando la piedra y hasta ahorita hemos contado con mucho apoyo del gobierno en cuanto a la difusión y los espacios, si nos están apoyando entonces. Creo que es eso, picar la piedra para que el Estado conozca a los bailarines de ballet qué hay aquí”.“El Lago” cuenta con 5 bailarines en escena y es una creación inspirada en “El Lago de los Cisnes”, realizada por talento veracruzano con profesionales egresados de la facultad de Danza UV y escuelas privadas. Con coreografía, idea y vestuario original.Esta puesta en escena estrenará el 23 de noviembre, con funciones a las 17:00 y 19:00 horas en el Teatro “J.J. Herrera”. Los boletos tendrán un costo de cien pesos y contarán con ofertas para escuelas, estarán disponibles a su venta en taquilla del teatro, así como en la facultad de Danza UV y en sucursales de La Enchiladería.