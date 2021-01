Con administración morenista, Veracruz lleva dos años padeciendo la “cuesta de enero”: PRD

Con las medidas económicas que ha tomado a inicio de año la actual administración federal, la famosa y tradicional “cuesta de enero” está lejos de desaparecer y por el contrario perpetua su presencia, que en México lleva ya dos años ininterrumpidos, señaló el Presidente de la dirección estatal ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, Sergio Cadena Martínez.



Agregó que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 3.3 por ciento a la gasolina se trata no de un duro sino de un severo golpe a la economía popular, ya que esta actualización no es más que un aumento de impuestos disfrazado lo que de inmediato genera una escalada de precios de la canasta básica.



Cadena Martínez recordó que el pasado 28 de diciembre el mandatario federal apuntaba en su tradicional conferencia mañanera que no habría aumento a la gasolina en 2021 y al día siguiente se contradijo al decir que “en términos reales no hay aumento” pero sí habría un ajuste por la inflación.



Por lo anterior, dijo, la gasolina abrió el 2021 con un aumento del 3.3 por ciento lo que se verá reflejado en un incremento generalizado del costo de los productos de la canasta básica en perjuicio de la población en general, pero sobre todo de los sectores más vulnerables por su limitado ingreso económico.



“La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ya dio a conocer que sí se verán incrementados los precios de las frutas y verduras, pero además de las medicinas, cárnicos como el res, pollo, puerco, pescados y mariscos debido a la actualización del IEPS en gasolinas y bebidas azucaradas, por lo que el incremento en los precios se calcula ya en un promedio del 15 por ciento, respecto al 2019”, detalló.



El líder del PRD en Veracruz hizo un llamado a la ciudadanía en general a tomar en cuenta y a no olvidar este tipo de atentados en contra de la economía familiar ya que la situación provocada por el COVID-19 ya es complicada como para todavía sumarle aumentos a los productos que consumen todas las familias, que este año han vivido la pérdida de su poder adquisitivo, de millones de empleos, de su salud y de familiares y amigos.



“Debemos reflexionar juntos, debemos pensar bien en lo que vamos a decidir en las elecciones de junio próximo, ya que la mayoría de la sociedad y los sectores productivos fueron afectados y llevan dos años cuesta arriba; ya se dieron cuenta y la gente lo está padeciendo todos los días, que lo ofrecido por el actual gobierno fue solo una promesa y una falacia, debemos hacer algo por recuperar nuestro estado y país porque está en serio riesgo el futuro y el destino de la actual generación de mexicanos y veracruzanos”.