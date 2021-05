Con apenas 8 años, Paloma salió a marchar por su mamá desaparecida

Este 10 de mayo, decenas de madres, amigos y familiares de personas desaparecidas marcharon para exigir atención a sus casos y demostrar que no paran de buscarlos.



En Xalapa, entre los rostros de los adultos, resaltó el de Paloma Zárate, una niña de 8 años que entre lágrimas clamaba por la aparición con vida de su madre.



Zaira Romero, mamá de Paloma y de un pequeño de 6 años, desapareció el 16 de diciembre del 2015 al salir del mercado “Jáuregui”, donde trabajaba como cajera de una carnicería.



Su jefe la envió al banco ubicado en plaza Lerdo a hacer un depósito pero nunca llegó a su destino. Desapareció en ese trayecto de 2 cuadras en pleno Centro de la ciudad.



Desde el 2015, la madre de Zaira, Asunción Hernández, se ha hecho cargo de sus dos nietos y junto con ellos ha salido a pedir justicia por su hija.



Asunción y Paloma no son las únicas que han aprendido a vivir con el dolor de no saber nada de sus familiares. Son cientos que día con día viven con la esperanza de encontrar a su ser querido y de que las autoridades los tomen en cuenta y los apoyen.