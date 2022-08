Con arte y gastronomía, La Estancia de Los Tecajetes celebra su 40 aniversario, en Xalapa

Con exposición plástica, fotografía, grabado y comida, La Estancia de los Tecajetes celebra su 40 aniversario; fiesta conmemorativa para que lo compartan los xalapeños y visitantes amantes del arte y la gastronomía.En esta muestra colectiva participan Kyobska Herrera, Alejandra López y Alejandro Suárez. Todos ellos talentosos creadores que exhibirán lo más reciente de sus trabajos. Por ejemplo el trabajo de la artista visual Kyobska Herrara, como peculiaridad propia es mostrar lo bonito de la vida, imágenes que reflejan una tierra repleta de impactantes cielos que expresan las emociones y sentimientos de su creadora.Como fotógrafa ha obtenido importantes reconocimientos, entre los que destaca como autora de la mejor fotografía artística, elaborada en blanco y negro, trabajo que le hizo ser reconocida por ISAANA, mujeres con poder dentro del Congreso. Fotógrafa que cuenta con importantes exposiciones, tanto individuales como colectivas, dentro y fuera del Estado de Veracruz.La artista visual e historiadora Alejandra López, mostrará trabajos que giran en torno a los animales, el género y el erotismo. La artista que ha participado en diferentes exposiciones colectivas, muestras donde se ha ganado el reconocimiento y buenas críticas de los conocedores. Su talento la llevó a ser seleccionada para participar en el Encuentro Nacional de Arte Joven. Actualmente desarrolla proyectos de ilustración, que están orientados a la narrativa infantil, además de impartir asesorías en su taller de pintura.El grabador Alejandro Suárez Lara, se encuentra entre los privilegiados alumnos que formaron parte de las clases del artista Per Anderson en La Ceiba Gráfica, suman 15 años en que incursiona en esta disciplina reñida, donde ha logrado crear trabajos únicos, singulares, realizados con un estilo y técnica única. Presenta trabajos en linóleo, ocho grabados que muestran el proceso del café, impresos en café artesanal, producido en La Ceiba Gráfica, con ello, ya no depende de los papeles importados.Con grandes proyectos en puerta, entre los que destaca Las Mil y Una Estampas. Para consolidar sus conocimientos ha participado en numerosos cursos, realizado en diferentes partes del país. Como resultado de su profesionalización, sus trabajos han sido seleccionados para participar en bienales internacionales, además de ser acreedor de estímulos del IVEC y el FONCA.Ana María de la Cruz, patrocinadora de estas actividades culturales con la que conmemora los 40 años de actividades ininterrumpidas de La Estancia, continúa con su programa de aniversario este miércoles 24 de agosto con la inauguración de esta exposición colectiva de fotografía, pintura y grabado, donde serán exhibidas 27 obras de tres expositores: Kyobska Herrera Moreno, Alejandra López Rodríguez y Alejandro Suárez Lara.Nos comenta que el programa de aniversario inició el año pasado con la entrega de 30 reconocimientos a mujeres destacadas de Xalapa y la región, damas que encabezan distintas agrupaciones, asociaciones y movimientos que impactan cultural y socialmente en la comunidad. Señala que el éxito de este espacio gastronómico forma parte importante en la vida de todo xalapeño y visitante.“La Estancia de los Tecajetes nació con mucho amor, pasión y nervios de quienes lo iniciamos como David Bouchez (q.e.p.d) y su hermano Guillermo, de Miguel Ángel Cabrera Gordillo y mía, no sabíamos si iba a funcionar, como iban a reaccionar los comensales y afortunadamente todos salían contentos de probar nuestros platillos que es la base de todo este espacio que ya no solo es nuestro, sino de todos quienes lo conocen y han vivido inolvidables momentos aquí”.La Estancia de los Tecajetes, de los espacios locales más reconocidos por su sazón propia, continúa los festejos de su 40 aniversario, e invita a todo el público para que conozca esta exposición colectiva. La cita es este miércoles 24 de agosto a las 16:00 horas. La entrada es libre.