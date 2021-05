Con ataúd en Plaza Lerdo, protestan taxistas de Sopaver

Taxistas afiliados al Sindicato de Operadores, Propietarios y Anexos del Estado de Veracruz (Sopaver) se manifestaron de nueva cuenta en la Plaza Sebastián Lerdo de esta capital ante la nula respuesta del gobierno estatal de liberar las ocho unidades detenidas por la Dirección de Transporte Público el pasado jueves.



En esta ocasión, colocaron un féretro como una alegoría de la operación de los funcionarios del ramo que no tienen la dignidad de atender las demandas de la clase trabajadora, por el contrario, les aplican la ley del garrote, en clara alusión a la situación vivida el día mencionado y que fueron agredidos por elementos policiacos.



José Luis Castillo Salas, secretario general de Sopaver, se dijo desilusionado por el proceder de los funcionarios estatales al no devolver las unidades detenidas a pesar de haber cubierto la multa correspondiente, por una infracción cometida por los trabajadores del volante que incurrieron en ella.



“No tenemos respuesta y venimos a exigir solución al gobierno del estado; nada más nos engañan como todas las autoridades competentes de los distintos gobiernos que han pasado”, añadió.



Advirtió que de no tener respuesta estás movilizaciones la harán en las principales ciudades de la entidad en la que participarán los integrantes de la familia Sopaver.



Del ataúd que colocaron en la Plaza Lerdo, dijo que eso lo traemos “por si alguno de nosotros nos pasa algo; el ataúd lo trae Sopaver en esta problemática que hoy vivimos con estas autoridades puestas por el pueblo y que deben trabajar para él, como lo acordó el presidente Andrés Manuel López Obrador”, concluyó.