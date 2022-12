Con aumento a salario mínimo, Gobierno quiere recaudar más, afirman

El incremento que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó que entre en vigor a partir del 1 de enero, como salario mínimo general a $207.44 pesos diarios y $312.41 pesos por día en la Zona Libre de la Frontera Norte, más bien pareciera que es “una medida recaudatoria”.Así lo afirmó el analista financiero, José Manuel Estrada Trejo, al considerar que la inflación vino a desencadenar una serie de estrategias financieras que en la práctica muchas empresas no dan cumplimiento."Muchos de los pagos, sobre todo impuestos, están diferenciadas a las UMAS o veces el salario mínimo, siento que el beneficio no es directo al trabajador, sino más que nada es un tema hasta cierto punto recaudatorio.“En cuanto vemos los temas inflacionarios yo siento que el trabajador en sí, no tiene el beneficio que debiera y además de que en realidad el salario mínimo es solo un referente, pues las empresas no lo están pagando", dijo.En términos reales, agregó, el dinero no alcanza, pues hay quienes con un cargo de colaborador están percibiendo un pago superior a eso, y hay otras voces que señalan que no deja de ser un incentivo a la economía."Aquí más que nada, es la parte de que muchos impuestos locales sobre todo el tema del pago de multas si bien están referenciadas a las UMAS, lo cierto es que muchos no han actualizado sus códigos y siguen referenciando en veces al salario mínimo.Desde mi punto de vista, el incremento al salario, insisto, pareciera más bien un fin recaudatorio que un verdadero beneficio", reiteró Estrada Trejo.