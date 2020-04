Con ayuda de EU, México se “impone” y rechaza corte drástico a producción petrolera

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, luego de la intervención de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, México acordó con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reducir en 100 mil barriles diarios su producción de petróleo con el objeto de ayudar mejorar el precio internacional y la economía mundial.



De acuerdo al Ejecutivo, el acuerdo implica que Estados Unidos reduzca de manera adicional 250 mil barriles diarios de su producción del hidrocarburo.



No obstante, este mismo día, Trump —quien mantuvo también conversaciones con Rusia— aclaró que no está seguro de que dicho plan sea aceptado por la OPEP, y reveló que Mexico “reembolsaría” a Estados Unidos posteriormente.



Apenas este jueves, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, causó polémica en redes sociales por su actuar durante las negociaciones con integrantes de la OPEP, pues provocó que la reunión se alargara por horas al rechazar la propuesta de que el país redujera en 400 mil barriles diarios su producción.



“La ministra mexicana (sic) pidió más tiempo… todos esperan por ella”, “La reunión está llegando a su novena hora”, “La ministra mexicana se fue de la reunión y ya no regresará”, informó por redes sociales la jefa adjunta de Oficina del portal informativo Energy Intelligence, Amena Bakr, quien incluso reveló que Irán proponía dejar a México fuera del acuerdo.



Cabe señalar que la postura del Gobierno mexicano se debe a que el actual proyecto económico federal se basa en incrementar la producción de refinerías de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que disminuir 400 mil barriles diarios en la producción afectaría el proyecto.



“México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la OPEP ha propuesto una reducción de 100 mil barriles por día en los próximos 2 meses. De 1.781 mbd de producción que reportamos en marzo del 2020 disminuiremos a 1.681 mbd”, publicó Nahle en Twitter sobre lo planteado al sector energético internacional.



Este viernes, acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que se logró un acuerdo.



“Ayer, llegamos a un acuerdo de reducir en 100 mil barriles diarios para evitar que se siga cayendo el precio y con esa medida estimular el precio del petróleo. Nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción”.



El presidente López Obrador dijo que habló ayer por la tarde con el presidente Trump para lograr ese acuerdo, toda vez que se pretendía que México redujera en 23% su producción.



“Lo notificamos tarde, ya es formal, ya cumplimos”, dijo el mandatario.



Según Energy Intelligence, Arabia Saudita, el “líder de facto” de la OPEP, insiste en que todos los países contribuyan al acuerdo para cortar la producción en 10 millones de barriles por día.



“El trato no se implementará a menos que México se alinee con los demás miembros de la alianza”, se informó.



(Con información de El Universal y Energy Intelligence)