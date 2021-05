Con bazar buscan recaudar fondos en beneficio de Bomberos de Xalapa

Debido a las carencias que padece el Cuerpo de Bomberos en Xalapa, el patronato anunció un evento a beneficio de los elementos, este próximo 29 de mayo.



Carlos Luna, integrante del Patronato, comentó que existen diversas carencias no sólo de equipo, sino de infraestructura en la estación central que se ubica en la calle Ernesto Ortiz Medina.



"Es urgente que nuestra gente le ponga atención a los cuerpos de rescate como lo son los bomberos. A través del Patronato, vamos a realizar este evento a las 11 de la mañana en la estación central de los bomberos. Será un evento de artistas que donarán obras. Los artistas confeccionarán cubrebocas y se pondrán a la venta al público; también donarán obras".



Actualmente los integrantes de este cuerpo de emergencias carecen de uniformes,la loza donde duermen los bomberos ya está deteriorada, y las unidades no tienen llantas.



"Lo que se recaude a través de la venta de éstas obras, va a ir directamente al patronato. Tienen carencia de llantas para sus camiones, de vehículos de respuesta rápida, les hacen falta refacciones, buenas mangueras, y además son equipos que no están al alcance de cualquier bolsillo, son equipos de primera".



Destacó que ya se han acercado a los ayuntamientos con los que colaboran los elementos en caso de cualquier incidente, para que estos otorguen apoyos, pero la respuesta es que si, pero nunca llega.



"Esperamos juntar no menos de 50 mil pesos dentro de las ventas, para poder iniciar con las compras que son urgentes, cemento para esto que les comento de la loza, los compañeros bomberos duermen prácticamente ahí. Hay muchas carencias de los gobiernos de ponerles atención. Ya se han acercado a los ayuntamientos y otros entes, la respuesta que les dan es que sí, pero no les dicen cuándo", expuso.