Con bloqueo exigen restablecimiento de electricidad, en Medellín de Bravo

Molestos porque desde hace 4 días no cuentan con energía eléctrica, vecinos de la colonia Francisco Villa de Medellín de Bravo, bloquearon el acceso a la localidad El Tejar exigiendo que la Comisión Federal de Electricidad les restablezca el servicio de manera inmediata.Afirman que a pesar de los reportes ante la CFE, no han atendido el llamado, incluso, les dan largas, pero siguen afectados por la falta de energía.Colocaron piedras en la avenida Independencia –el principal acceso a la cabecera municipal- para presionar a la CFE a atender su llamado.“Nos toman el pelo, no se nos hace justo, les hablamos y nos dicen en 4 horas”, dijo una de las afectadas.Reclaman que con las altas temperaturas es peligroso para los niños y adultos mayores estar sin energía eléctrica, sus alimentos ya se echaron a perder y encima de todo deben pagar por el servicio.La promesa fue que a más tardar el pasado jueves estaría rehabilitado el servicio, pero ahora les dicen que tardarán todavía unos días más.“Ayer hablamos a Comisión y nos dijeron que nos esperáramos uno días porque no hay material, cómo para pagar si nos exigen, esa es la molestia, llevamos 4 días, no se me hace justo”, agregaron.El bloqueo generó caos vial, por lo cual, personal del ayuntamiento acudió a dialogar con los inconformes y se gestiona ante la CFE que se restablezca el servicio a la brevedad.