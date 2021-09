Con bloqueo, urgen a reconstruir puente en la carretera Xalapa-El Castillo

Pobladores de la colonia Higueras y de otros puntos de la ciudad de Xalapa se manifestaron y bloquearon la circulación vehicular en la carretera Xalapa a El Castillo, exigiendo al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento reparar el puente que colapsó por la temporada de lluvias y el huracán Grace.



Se manifestaron desde minutos antes de las 9 de la mañana, señalando que la vía alterna que se habilitó sobre la carretera no sirve para unidades pesadas y es urgente construir un nuevo puente.



Explicaron que su principal reclamo es la construcción de un nuevo puente y que las autoridades pongan solución a un problema de contaminación, debido a que la zona resultó afectada debido a la descarga de varios drenajes en un mismo punto.



Detallaron que por el lugar pasa un río formado por aguas negras y pluviales captadas de diferentes zonas de Xalapa, incluyendo la colonia México; Revolución; Sumidero; Jardines; Higueras y Casa Blanca, el cual afectó algunas viviendas debido a que la corriente creció por el huracán Grace.



Algunos lugareños temen que sus casas resulten con daño estructural, tal es el caso del vecino Alí Mendoza Castillo, quien explicó que el 21 de agosto el huracán Grace destrozó el puente que comunica a esta localidad con la cabecera municipal, en la también conocida como carretera Antonio Chedraui Caram.



“Antes del paso del huracán pedimos la intervención de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento; de la Dirección de Obras Públicas y del alcalde, Hipólito Rodríguez. Los funcionarios firmaron, recibieron nuestra solicitud pero no hicieron nada”, lamenta Alí.



Ahora a casi tres semanas de los destrozos que dejó el huracán en esta zona, los pobladores exigieron que se implemente un proyecto que solucione definitivamente el problema, pues el puente que colapsó estaba hecho de concreto y no estaba soportado por ninguna estructura metálica.



Advirtieron que su manifestación continuará, así como el cierre del tráfico vehicular, hasta que se presente el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero y que con el Gobierno del Estado se firme un acuerdo para comenzar la obra exigida.