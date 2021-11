Con “buenas intenciones”, la 4T quiere acabar feminicidios en Veracruz

Las integrantes de Equifonía AC calificaron como una “declaratoria de buenas intenciones” la Estrategia Estatal de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, porque el Estado sigue en segundo lugar en el delito de feminicidio con 55 muertes de las 762 registradas en 2021 en el país.No obstante, las activistas Araceli González Saavedra y Karina Soto calificaron como un avance en la materia la creación del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres y de la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación del Feminicidio.“Consideramos que es una declaratoria de buenas intenciones pero hoy (se requiere) un mecanismo de coordinación interinstitucional con capacidad de toma de decisiones y con recursos suficientes”, expresaron.Las defensoras de los derechos de las mujeres señalaron que este mecanismo debe estar en el más alto nivel de toma de decisiones y que tenga las atribuciones para el diseño de la política pública estatal.“Requiere que se le asigne un presupuesto específico para las acciones que se realicen en el marco del mecanismo”, insistieron al hablar de las acciones emprendidas por el Ejecutivo veracruzano en torno a la primera Alerta de Género por Violencia feminicida.Reiteraron que se debe hacer una evaluación sobre la efectividad de la estrategia, sobre cómo se han ejercido los recursos y quiénes han estado monitoreando su implementación.“La realidad nos indica 55 feminicidios que tenemos registrados a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). (Los casos) se han sostenido, no ha habido una disminución considerable que pudiéramos decir que se está atendiendo la problemática, si bien las cifras han comenzado a bajar, éstas se han sostenido durante este tiempo”, externaron.En cuanto a la segunda Alerta por agravio comparado, las integrantes de Equifonía AC reconocieron los “avances significativos” en la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y actualmente se consolida la política pública al respecto.“Tendría que establecerse una mayor claridad en cuanto a la difusión de los servicios de salud a los que tienen derecho las niñas y mujeres veracruzanas, a la promoción de la adopción, toda vez que cuando acuden las mujeres y las niñas a solicitar la ILE y sean atendidas se les brinden las alternativas que las mujeres y niñas no están buscando”, sugirieron.Cuestionaron que en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se atienda a las embarazadas que quieren abortar y sólo acceden a hacerlo cuando la vida de la futura madre corre peligro.“Es preocupante que no se esté brindando el servicio de ILE a las derechohabientes, tomando en cuenta que en el estado de Veracruz el aborto antes de las 12 semanas ya es un derecho de las mujeres y niñas”, puntualizaron.