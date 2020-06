Con carencias laboran policías municipales de Teocelo

Sin prestaciones, ni seguridad social, ni mucho menos equipo de protección proporciona el Ayuntamiento de Teocelo a sus policías municipales, denunciaron efectivos.



Al pedir la protección de su identidad, los gendarmes indican que a los elementos se les obligaba a firmar documentos de comisión y enviar a los policías para escoltas del alcalde Mario Chama.



"Para escoltas del señor Alcalde, para cuidar de su familia en Lechuguillas (Vega de Alatorre) y Carrizal (Apazapan) y con armamento con comodato de la Secretaría de Seguridad Pública" acusó.



Acusó que perciben un sueldo de 9 mil pesos y carecen de afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e incluso los propios gendarmes deben comprar sus propios uniformes, botas, cascos, goggles y fornituras.



"No contamos con Seguro, ni con prestaciones de ninguna forma, no nos dan uniformes porque nos dice el señor inspector que aquí es como el campo: si te dan trabajo tienes que llevar tus herramientas para trabajar".



Indicó que al mediodía de este sábado 6, los oficiales de guardia no les permiten ingresar a él y otros tres compañeros a la Comandancia.



Incluso acusó que, durante el pase de lista, el nuevo inspector Serafín Bautista Avelar presentó a cuatro nuevos policías, es decir, sus reemplazos.



"No nos dieron notificación ni nada", añadió el afectado.