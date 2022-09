Con cierre de autopista exigieron el restablecimiento del suministro eléctrico, en Nogales

Medio centenar de habitantes de la comunidad El Encinar, municipio de Nogales, cerraron la tarde de este viernes la autopista Puebla-Córdoba, a la altura del lugar conocido como Puente de las Sillas, en demanda de que la Comisión Federal de electricidad les restablezca el servicio de energía eléctrica.Desde la tarde del 15 de septiembre, los usuarios informaron sobre un apagón, que fue reportado a los números de la estación Orizaba de la CFE, pero el llamado no fue atendido.Por la noche, usuarios de El Encinar, informaron que personal operativo de la paraestatal no habían atendido el llamado, reportando el hecho a través de redes sociales."Un llamado a la comisión de electricidad, llevamos en El Encinar de Nogales Veracruz más de cinco horas sin energía y habemos (sic) personas con medicamentos que necesitan refrigeración y la comida se echa a perder.“Esto es muy frecuente ya se reportó y es la hora que aún no llega la energía eléctrica, por tal motivo a ver si subiéndolo a las redes sociales hacen caso", reportaron.Durante el transcurso de la mañana de este viernes 16 de septiembre, la falta de energía eléctrica continuó, por lo cual una parte de la comunidad se organizó y cerró el tramo de la autopista.Horacio Brenis, líder comunitario, indicó que los pobladores no se retirarían del lugar hasta en tanto personal de la paraestatal diera solución a sus demandas, pues al ser día festivo pensaron que los podrían haber dejado sin servicio de energía eléctrica.Esto ocasionó que cientos de vehículos quedaran varados, acudiendo al lugar personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para dialogar con los manifestantes.Sin embargo, cerca de las 16:45 horas, CFE restableció el servicio de energía eléctrica en colonias afectadaas, mientras que habitantes reabrieron la circulación vehicular en el tramo de autopista.