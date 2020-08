Con cierre de Juzgados, obligan a veracruzanos a hacer “justicia por su propia mano”

Paralizar la impartición de justicia con la suspensión de actividades en los Distritos Judiciales de Veracruz, puede tener como consecuencia que la ciudadanía haga justicia por su propia mano.



Así lo afirmó el presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso, quien advirtió que el atraso en los expedientes también violenta el derecho humano a la justicia pronta y expedita.



“Están orillando que el pueblo de Veracruz haga justicia por su propia mano. La ciudadanía se cansa y se sigue cansando porque no puede ser posible que las unidades de procuración de justicia se encuentren 2 o 3 fiscales para lo que es un Distrito Judicial, los asuntos se encuentran detenidos y no se preocupan por regular la atención a los justiciables”, dijo.



Apenas el pasado 14 de agosto, pese a las constantes críticas de abogados por la inactividad desde hace 5 meses, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado nuevamente aprobó continuar con la suspensión de labores hasta el 31 de agosto.



Entre los reclamos, cabe señalar, se encuentra la petición por implementar la “justicia digital” en la entidad para evitar este tipo de parálisis.



Al respecto, Olmos Alfonso explicó que el mismo Poder Judicial contempla las notificaciones electrónicas, por lo cual pueden realizarse los juicios en línea pero no se han implementando.



Olmos Alfonso aseveró que además, la presidenta del Poder Judicial, Sofía Martínez, mintió al afirmar que las instalaciones cumplen con las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre la implementación de los protocolos sanitarios para prevenir el nuevo Coronavirus.



“El Poder Judicial del Estado de Veracruz manifestó que están preparados para poder llevar a cabo las actividades a través de este protocolo, el cual consiste en la sanitización, los guantes, caretas, cubrebocas, cosa que si ustedes acuden a un juzgado, ya no de Xalapa, sino de cualquier distrito judicial, se podrán cuenta de que eso es mentira, que lo que dijo la Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz es mentira, porque no cumplen con el protocolo y están haciendo caso omiso y al hacer caso omiso, no les interesa”.



En tanto, están a la espera de que el último amparo promovido en contra de la circular emitida por el Poder Judicial para ampliar la suspensión de actividades hasta el 31 de agosto sea admitido.