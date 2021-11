Con Cuitláhuac, hay menos pobreza, más bienestar y seguridad

La titular de la Oficina de Programa de Gobierno de Veracruz, Waltraud Martínez Olvera, destacó que en los tres años de administración de Cuitláhuac García Jiménez se ha atendido a la población veracruzana con justicia social, dando prioridad a los más vulnerables y a los que menos tienen.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, en el marco del Tercer Informe de Labores del Mandatario estatal, afirmó que los principales avances se dan en bienestar social, uno de los ejes transversales para el abatimiento del rezago en la Entidad.“Entre los avances puedo resaltar el tema del bienestar social, uno de los ejes transversales de esta administración es atender a todas y todos los veracruzanos pero con prioridad de quienes han tenido mayor vulneración en sus Derechos Humanos, es decir, los que menos tienen”, precisó.Martínez Olvera detalló que desde la dependencia que dirige se dieron a la tarea de seleccionar una serie de mediciones basadas en instancias externas que permitieran dar cuenta de manera transparente de los resultados y avances de los compromisos asumidos por Cuitláhuac García Jiménez.En ese sentido, presumió los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), quien reveló que la pobreza en Veracruz disminuyó 1.6% y en pobreza extrema 2.2%, en rubro como carencias en el acceso al agua potable y luz, carencia de vivienda, destacándose la disminución del hacinamiento.Es así que hoy en día más ciudadanos en el Estado tienen una alimentación más nutritiva y suficiente, mejorándose este rubro 4.1%; así como un avance en el ingreso económico de las familias, sostuvo.“Eso nos dice que efectivamente se está trabajando con suficiencia, como nos lo instruyó el Gobernador en la atención con justicia a la población que más lo necesita (…) el presidente Andrés Manuel López Obrador dice ir a las causas, que es la injusticia social, la desigualdad”, puntualizó la funcionaria estatal.Además, destacó que Veracruz en la actualidad ha tenido buenos resultados en seguridad, especialmente en el tema de la percepción y confianza en la corporación policiaca, en la que según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha aumentado en más de 7%.“Ha mejorado la percepción de seguridad de las mujeres en su entorno en más de 10%, eso no es cualquier cosa”, expresó Waltraud Martínez en la entrevista, al tiempo que insistió que sí se están cumpliendo las expectativas que se tenían.La titular de PROGOB señaló que con el avance del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la perspectiva por venir es la reactivación económica, contándose con cifras que indican que la recuperación de los empleos y el reingreso de trabajares a la Seguridad Social va de la mano con la inoculación contra dicha enfermedad.“Tenemos que regresar a los niveles prepandemia y mejorarlos”, enfatizó a la vez que indicó que con el regreso a las actividades laborales presenciales, el área a su cargo se supo adaptar a la nueva normalidad, por lo que el trabajo no se ha detenido.Y es que, los indicadores del CONEVAL previamente citados por ella, demuestran que el trabajo interinstitucional se está realizando con eficiencia y responsabilidad.“Veracruz es uno de los pocos Estados que logró mejorar este indicador aun en situación del COVID y no es tarea fácil, hablando de que cuando inicia la administración había unas finanzas comprometidas. La tarea al inicio se tomó con bastante responsabilidad”, aseguró.Sobre el Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas, señaló que es una plataforma abierta a todas las personas, quienes pueden revisar todos los indicadores y cómo se han venido moviendo históricamente y los resultados que se han tenido al respecto en la administración actual.“Tiene un apartado donde podemos ver dónde está la inversión púbica con georreferenciación y fotografía de la obra, entonces gracias a esas cualidades que están basadas en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una plataforma que fue premiada por transparencia”, expuso.Al acotar que es un ejercicio de rendición de cuentas que sienta un precedente, apuntó que permitirá a futuras administraciones contar con un antecedente y evidencias de logros para trazarse nuevas metas a posterior.“El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez puede definirse como un Gobierno que transforma”, abundó.La funcionaria estatal mencionó que el hecho de que se trazara una línea de acción bien definida para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, permitirá no soltar el ritmo en 2022, en el que se trabajará en un escenario postpandémico.“Uno de los retos que tenemos es redoblar en aquellas áreas que por COVID-19 tuvo que detenerse la atención directa, los indicadores nos refieren evidencia de trabajo, ahora que el Plan de Vacunación ha logrado cubrir a la gran cantidad de población veracruzana mayor de 18 años, (lo que sigue) nuevamente es volver a territorio, a todos los rincones”, expuso.Al respecto, reafirmó que se deberá retomar el trabajo que se había venido haciendo antes de la pandemia y mejorar los indicadores de reactivación económica que son buenos y la llegada de inversión extranjera directa refiere que se va por “buen camino”.“El tema de recursos va muy bien, se encontró un escenario en 2018 de finanzas muy comprometidas, de hecho la clasificación de nuestro endeudamiento era crítico, es decir, no confiable para el inversionista, no adecuado para solicitar créditos y se trabajó para mejorar esas calificación y hoy se tiene un endeudamiento estable”, aseveró.Waltraud Martínez Olvera indicó que las clasificadoras internacionales tienen a Veracruz en buenos números y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por primera vez, lo ubica en el color verde de la semaforización por endeudamiento.“Sí hubo COVID-19; sin embargo, no se afectaron las finanzas del Estado, se está cumpliendo con los compromisos y no se está dejando de invertir en lo que es la infraestructura y la inversión pública para beneficio de la población”, reafirmó la titular de la Oficina del Programa de Gobierno.