Con Cuitláhuac, ni una huelga; hay paz laboral en Veracruz

La titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano, destacó que en Veracruz se vive una paz laboral, pues en los últimos años no ha habido ninguna huelga, como agregó, sí ha ocurrido a nivel federal.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, resaltó además la buena relación con los sindicatos que hacen vida en la entidad.“Se ha mantenido una paz laboral, no ha habido estallamiento a la huelga y mucho menos en el tema Veracruz, sí en temas a nivel federal. Pero en (el Estado) se mantiene esta dinámica de paz laboral”, dijo.La funcionaria reconoció que el sector sindical ha ayudado mucho en la pandemia de COVID-19, por lo que añadió que ahora desde la STPSP deben trabajar para que todos conozcan la nueva realidad laboral con la entrada en vigor, en 2021, de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Laboral.No obstante, expuso que se necesita más acercamiento con los sindicatos que existen en el Estado para observar todo el proceso de modificación de sus estatutos para que se garantice la paridad de género y la inclusión de las mujeres a la vida sindical.“Muchas personas del sector sindical se han acercado a la STPSP y al Centro de Conciliación para darle un acompañamiento. Tenemos la tarea de difundir y transitar a esta nueva etapa (...) que todos conozcan esta nueva realidad laboral”, resaltó.En cuanto al desempleo, expuso que la causa principal de éste ha sido la pandemia de COVID-19, que no sólo afectó las fuentes laborales en México sino en todo el mundo, por lo que desde el Gobierno veracruzano han trabajado para fomentar los empleos formales.“Y seguir dotando a los veracruzanos de habilidades para conseguir fuentes de empleo dignas y confiables”, mencionó al exponer que los proyectos de infraestructura que se desarrollan, particularmente en el sur del Estado, permitirán que haya nuevas oportunidades de trabajo.“Se viene el proyecto muy grande, una cervecera a Veracruz. Y además los espectáculos deportivos que si bien no dan muchos empleos directos sí que cambian también el tema de los salarios para los jugadores profesionales”, refirió.Añadió que el objetivo ahora es que los empleos que se generen en el territorio estatal se queden para sus habitantes y no se den a personas de otras entidades federativas.García Cayetano expuso que conforme con la Conferencia Nacional de Secretarías del Trabajo, Veracruz se ubica en los primeros 10 lugares en empleo y entre los 5 primeros con personas ejerciendo alguna actividad económica.“Somos de los estados que más ha generado acciones para la vinculación de personas con alguna fuente de empleo. Hemos hecho campañas para combatir la informalidad y la falta de ofertas de empleo”, aseguró.Por eso comentó que a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) las personas pueden conseguir trabajos que ofrecen todas las prestaciones de Ley; al tiempo que se ha apoyado en la movilidad hacia estados como Baja California, Quintana Roo y próximamente a Nuevo León.“Y esto es un preámbulo para la movilidad internacional, para Estados Unidos y Canadá y también en los últimos meses con una experiencia favorable en Alemania”, presumió al comentar que en 2022 se beneficiaron unos 2 mil empleados temporales.Agregó que este año el SNE aceleró su paso debido a que ya la emergencia por el SARS-CoV-2 ha disminuido y las vacantes han aumentado.“Hay muy buenos números (de empleo) de que crecieron sin duda alguna respecto del año pasado por lo cerrado del tema y tenemos que mes a mes las empresas venían y se llevaban a 30, a veces a 50 por algunos meses, a veces 100 (trabajadores contratados)”, enfatizó.Por otro lado, afirmó que desde la dependencia a su cargo se le ha hecho frente a la implementación de la Reforma en materia de Justicia Laboral, lo que permitido que los procesos laborales sean más ágiles.Aunque señaló que se han cumplido las metas trazadas para el 2022, reconoció que no están satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora, pues hace falta redoblar el paso y robustecer la formalidad laboral.Comentó que contrario a lo que se piensa sobre que los trabajadores informales son personas sin estudios, la realidad es que un buen número sí son profesionistas y se dedican principalmente a dar consultorías, lo que los deja fuera de la seguridad social pero también del pago de impuestos.Dorheny García señaló que están implementando estrategias para explicarle a las personas que quieren emprender un negocio cómo pueden tributar y acceder a la seguridad social.“Seguir invitando a la gente a que pase y transite a la formalidad (...) No sabemos cuántos se dedican a la informalidad porque nosotros registramos los datos de la formalidad, pero sí sabemos que hay muchos y es lo que estamos atendiendo y es el sector agrícola que van atendiendo sus propias parcelas”, detalló.Con relación a los despidos injustificados, refirió que la Dirección de Inspección ha trabajado en esa materia para mediar en los conflictos a través de los Centros de Conciliación Laboral que, insistió, hace más rápido y ágil este proceso.“Antes tardaban años los juicios. Aún tenemos expedientes que datan de hace años. Luego entró en vigor la anterior reforma laboral y se acortaron y de abreviaron los procesos, pero seguían siendo bastantes largos en tiempo; pero ahora tenemos 45 días máximo para conciliar y si no, pasan a los tribunales”, detalló.Aclaró que en estos Centros de Conciliación Laboral no sólo se resuelven los despidos injustificados, también otros conflictos entre los patrones y trabajadores, que ya no necesitan contratar un abogado para hacer valer sus derechos.“Ahí mismo se va conciliando con la parte empleadora y con el propio empleado, vamos bien, los números de conciliación somos los primeros en todo el país (...) Tenemos 11 centros en todo el Estado, somos el que más tiene en todo el país. El Estado de México tiene cuatro centros, un poco más grandes”, refirió.Dorheny García Cayetano comentó que para el 2023 trabajarán para apoyar a los nuevos egresados de las instituciones de educación superior, en los denominados laboratorios laborales que permiten a los jóvenes poner en práctica lo aprendido en su vida universitaria.“También impulsar a los nuevos productores que a lo mejor no tienen experiencia en cómo volverse formales. Ahí los nuevos profesionistas nos están ayudando para inducirlos a la formalidad y ellos adquirir experiencia”, mencionó en la plática.Adicionalmente, añadió que seguirán impulsando la campaña “Si dice SNE, confiable es” y atacando frontalmente las ofertas falsas de empleo que ponen en riesgo a las personas, particularmente a las mujeres.“Esos son los proyectos que tenemos, alcanzar a las juventudes, a los pequeños productores a que se sigan incorporando a un trabajo formal”.