Con damnificados en el abandono, alcaldesa de Alvarado anuncia próxima fiesta

En rueda de prensa, Lizzette Álvarez Vera, presidenta municipal de Alvarado, aceptó no terminar aún el censo de los damnificados y de los daños que provocó el temporal lluvioso, a pesar de que el fenómeno que afectó al municipio de Alvarado sucedió hace dos semanas.En entrevista, tras presentar el programa de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, mejor conocido como “El encierro del burro”, la Alcaldesa precisó que deben esperar los damnificados a que concluya el censo, para saber si se dispondrá de un fondo municipal para apoyar a las familias afectadas.Pero mientras tanto, Álvarez Vera dijo que, a través de su equipo de las diferentes direcciones, se han otorgado víveres y ayuda a los pobladores.“Seguimos apoyándoles, seguimos atendiéndolos, la Dirección de Protección Civil continúa realizando actividades, labores en apoyo a todas esas afectaciones y seguimos el levantamiento del censo donde se siguen determinando los daños que esta contingencia climatológica nos ocasionó”, dijo.Aunque en redes sociales se lee a los alvadoreños afectados evidenciar la pobre participación por parte del ayuntamiento en este desastre natural, como la usuaria afectada de la colonia La Trocha de nombre América Díaz que manifiesta:“La trocha saliendo adelante con ayuda particular, como dice Obrador ya que los de camisa blanca se vinieron a parar el cuello tomando fotos y no brindan la ayuda que se necesita, muchas gracias a la alcaldesa Lizzette Alvarez Vera y al ayuntamiento de Alvarado por su gran ayuda y sus promesas no cumplidas”.Por su parte, Clipsy Ruiz responsabilizó a la dirección de Protección Civil que la casa de sus padres se inundara, toda vez que el progenitor haya solicitado al ayuntamiento en varias ocasiones previo a las lluvias, el desazolve de sus alcantarillas, sin ser correspondido.“Sinceramente no quería hacer esta publicación, pero en vista de que mi papá ha ido tres veces a Protección Civil a pedir apoyo antes de que vinieran las lluvias, para que nos apoyaran a destapar las alcantarillas, dos veces el Director de Protección Civil no estaba y la tercera vez le dijo que eso no le corresponde a Protección Civil. Entonces, yo quiero que me digan ¿qué es lo que le corresponde a Protección Civil?, ¿cuál es su función? Porque ya de escuchado varios comentarios que a todos le dicen lo mismo. En administraciones pasadas solo una llamada y enseguida estaba Protección Civil aquí, oficialmente estamos inundados y se nos sigue metiendo el agua”, se lee.Las familias afectadas, la cuales aún no han sido contabilizadas para recibir ayuda del fondo municipal, han recibido apoyo de personas ajenas al municipio que han realizado colecta de víveres de forma particular para llevarlas hasta los lugares más desgastados por la lluvia y el desbordamiento del río.