Con desaparecidos ahora es diferente; la búsqueda inicia de inmediato: Gobernador

Ante el aumento de personas que son reportadas como desaparecidas en diferentes zonas del Estado, cifra que ha tenido un aumento, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseveró que ahora es diferente pues se inicia la búsqueda de manera inmediata.Incluso dijo que en el pasado había medios de comunicación que no denunciaban esta situación, lo cual era lastimoso, "eran cómplices porque nadie le llamó la atención a mi antecesor, ni al anterior de que no existía siquiera la Comisión Estatal de Búsqueda. Las autoridades llegaron a la hipocresía y cinismo pero todavía peor, quien tiene que hacer esta labor es la Fiscalía General del Estado y las fiscalías nunca actuaban coordinadamente con los colectivos, no los convocaban, llegaron a hacer selfies con los cuerpos o en los lugares de búsqueda y eso duele".Pero en este gobierno, aseguró, se están atendiendo los casos. "Ya es muy diferente a cuando no había Comisión Estatal de Búsqueda, antes ni siquiera tenían edificio, ni personal, ni equipo y ahora ya tenemos los mecanismos implementados, tenemos inmuebles, personal, equipo. Ya es muy diferente a como teníamos ese legado de desapariciones y la verdad es que nadie hacía nada".Entrevistado en su visita al municipio de Mendoza para participar en la reunión de seguridad y en el programa Oficial del Registro Civil "Pensando en niños", insistió que en la actualidad hay alguien encargado de la Comisión de Búsqueda, que está coordinada con la Fiscalía, participan los colectivos, no se hace en desapego a lo que la normatividad establece.