Con ecoturismo buscan conservar la naturaleza en Veracruz

Aunque no son muy visitados, hay en la zona centro del Estado de Veracruz muchos sitios hermosos a los cuales pueden acudir turistas. Entre estos bosques “encantados”, sótanos, cascadas, cuevas.En entrevista, Javier Solano, coordinador del grupo ecológico "Ángeles Guardianes del Metlac", indicó que además de llevar a la gente a esos sitios poco visitados, busca hacer conciencia en la necesidad de la conservación."Nosotros visitamos todo tipo de áreas naturales, principalmente las no turísticas, andamos desde el volcán, visitando los municipios de la región de las altas montañas como de otras zonas, la Capital, Sotavento, también visitamos hacia la zona de Los Tuxtlas".Añadió que el interés de ellos como grupo es conducir a las personas a estas áreas naturales pero también con el afán de que se sumen a la preservación de estos sitios."No es lo mismo que lo vean en un libro o en un video a que lo vivan presencialmente. Tenemos un sinnúmero de lugares en la región de las altas montañas que no se conocen pero que nosotros cada fin de semana visitamos"."Por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos en Ixhuatlán del Café visitando un cenote y conocimos ahí especies endémicas y el domingo fuimos a Amatlán de los Reyes, ahí conocimos una gruta donde hay un camarón endémico y después fuimos al nacimiento del río Atoyac".Los más interesados en visitar estas zonas poco conocidas en la entidad veracruzana son personas de la Ciudad de México.Dentro de los lugares que no son tan conocidos, ni tan visitados pero que guardan una riqueza natural impresionante, destacó: la cueva de Oxtotitla que se encuentra en el municipio de Tequila, la cueva de Santa Rosa y la cueva del Tucán en el municipio de Tlilapan, la cueva de La Malinche en San Andrés Tenejapan, así como las grutas del Sol y la Luna, en Coetzala.De igual forma, citó las Cascadas de Tenexamax en Huatusco, la Laguna de Santo Domingo, las pinturas rupestres de Chavaxtla y el bosque de niebla."En el Pico de Orizaba hay varias cascadas, en El Manzano hay tres cascadas y pertenecen al municipio de La Perla, La Cascada de Chilapa pero también en la zona del Rincón Minero está llena de muchas cascadas"."Hacia la zona de Maltrata tendríamos la Torre Forestal, un bosque encantado que es un lugar muy precioso. En Mariano Escobedo Cerro de Tepoztecatl y Cerro Azul".