Con “El Edén de las Musas” rememorarán la literatura y música del siglo XIX en Xalapa

La obra teatral “El Edén de las Musas” rememorará al Xalapa del siglo 19 con música en vivo con piezas de María Pérez Redondo, compositora y pianista xalapeña de la época.Escrita y dirigida por Francisco Jácome, con música en vivo por el pianista Carlos Adrián y actuada por Karen Alú Martínez, la puesta en escena es un monólogo musicalizado en vivo.“Invitar al público para que nos acompañe, el que nos presentemos en el Museo de la Música la meta es que se difunda, que no sólo sean los cuadros que están en el museo sino que la gente misma escuche la música que los xalapeños escuchaban hace 150 años”, comentó el creador de la obra.Sobre el recibimiento de esta puesta en escena en Xalapa, Jácome reconoció que es algo nuevo, sin embargo, busca con esto que se redescubran las obras, “estamos probando, yo sé que quizá no es tan fácil todavía porque no son obras tan conocidas, pero lo que queremos hacer es que la gente conozca y que redescubramos toda la tradición literaria y musical que tiene Xalapa. Sabemos que Xalapa es una ciudad muy cultural, muy artística pero desconocemos desde dónde viene toda esta tradición”.“El Edén de las Musas” se presentará del 26 al 28 de agosto a las 19:00 horas en el Museo de la Música Veracruzana, el acceso tendrá un costo de 100 pesos.