Con encuesta, UV busca prevenir sobre riesgo de cáncer de mama

La Universidad Veracruzana desarrolló una encuesta para definir riesgos psicológicos, hereditarios y de hábitos alimenticios que pudieran provocar cáncer de mama en mujeres.Al respecto, Antonia Barranca Enríquez, coordinadora general del Centro de Estudios y Servicios en Salud (CESS) de la Facultad de Nutrición, explicó que las mujeres que respondan de forma gratuita y en línea podrán saber cuáles son sus factores de riesgo en torno a la posibilidad de padecer cáncer de mama.Puntualizó que luego de responder esta encuesta, que está disponible en el siguiente enlace Http://encuestas.uv.mx/IIB/CancerDeMama , podrán recibir orientación gratuita en cuestión de psicología, nutrición o exámenes clínicos al interior de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana.La especialista puntualizó que la intención de esta encuesta es brindar orientación a las mujeres y prevenir la posibilidad de desarrollar cáncer de mama.Por su parte, la doctora Tania romo Gonzales de la Parra, coordinadora del proyecto de cáncer de mama UV , explicó que uno de los principales factores de riesgo es el manejó inadecuado de emociones y represión de las mismas.Explicó que vivir en estado permanente de estrés, rabia o tristeza, así como la contención de este tipo de emociones con la intención de no expresarlas por miedo a un altercado, deprimen el sistema inmunológico, lo que evita que el cuerpo pueda aniquilar las células tumorales que naturalmente produce el organismo.Señaló que otro factor de riesgo es la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo y el tabaquismo, las condiciones hereditarias, el no tener hijos y también no brindar pecho materno, entre otras.Por ello, las especialistas exhortaron a las mujeres a realizar esta encuesta gratuita con la intención de diagnosticar oportunamente la posibilidad de desarrollar cáncer o en su caso evitarlo mediante un adecuado estilo de vida y un saludable tratamiento y control de sus emociones.