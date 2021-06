Con engaños, autoridades pretenden realizar proyecto Tres Villas, en Nogales

Pobladores de la zona norte de Nogales lamentaron que con engaños las autoridades pretendan llevar a cabo el proyecto de Las Tres Villas sin brindar información a la población y además utilizando la intimidación.



Señalaron que a pesar de que en la reunión que se tuvo el jueves no se llegó a ningún acuerdo, este viernes llegó personal para iniciar esos trabajos argumentando que había un acuerdo firmado ante notario.



Sin embargo, señalaron, quienes aparecen como firmantes no son los líderes de colonias y representantes comunitarios, sino un grupo afín al alcalde Guillermo Mejía Peralta, quien hace unos días acudió con la población para amenazar de que denunciaría a cualquiera que impidiera la ejecución del proyecto.



Los nogalenses explicaron que no se oponen a un proyecto, pero sí a que se lleve a cabo sin que les den la información adecuada.



Agregaron que la gente de CAEV que acudió el jueves no les supo decir si el agua que se tome del manantial se llevará a otros lugares además de Río Blanco y Mendoza o si beneficiará también a la población de Nogales, pues únicamente tenían lo referente a la primera etapa de la obra, ya que las otras dos aún están en proceso.



Los quejosos señalaron que este viernes la gente afín al alcalde y los policías municipales los estuvieron intimidando y saben que incluso algunos ciudadanos fueron golpeados.



Lamentaron que en vez de dar a la gente la información que solicita, las autoridades se conduzcan de esa forma, amenazando e intimidando, e incluso se violan los derechos de la población indígena de la zona al negarles el conocimiento de lo que se pretende llevar a cabo.