Con estrategias estatales metimos “golazo” a la pobreza extrema: Guillermo Fernández

Las 48 mil acciones ejecutadas en los tres primeros años de administración estatal en beneficio de los veracruzanos que viven en zonas de alta o muy alta marginación han permitido disminuir la pobreza extrema en un 2.2 por ciento, lo que ubica a Veracruz en el primer lugar del país en contribuir a su abatimiento.Así lo afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, quien calificó como “un golazo” la aplicación de la estrategia “Sembrando Bienestar Común”, a través de los programas icónicos “Mujeres Emprendedoras” y los “Módulos hacia la Autosuficiencia Alimentaria”.En ese sentido, comentó que a las acciones emprendidas a través de estos dos programas se le suman las obras públicas de mejoramiento de las condiciones de la vivienda de las personas más vulnerables de la Entidad.“Los resultados que acaba de publicar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) son que el Estado de Veracruz es primer lugar en toda la República en el abatimiento a la pobreza extrema, la estamos reduciendo en un 2.2 por ciento; el acceso a la alimentación de calidad en un 4.1 por ciento y en los temas de electrificación es un indicador de inspectora social básica, el acceso a la energía eléctrica, también hemos incidido en todo el Estado, bajó de 0.9 a 0.4, casi el 50 por ciento”, presumió.En la entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reiteró que los programas se están entregando en las zonas prioritarias de alto o muy alto rezago definidas por el CONEVAL y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Fernández Sánchez explicó que en la estrategia “Sembremos Bienestar Común” convergen varios ejes rectores como la sustentabilidad económica, social y alimentaria, la equidad de género y la inclusión social.Al comentar que estos tres años en el poder han sido de mucho trabajo, afirmó que es la primera vez en varios años que los programas sociales realmente son productivos y no son dádivas ni son despensas.Agregó que estos son “resultados que transforman” y expuso que derivado de la pandemia de COVID-19, destinaron una parte del presupuesto de la SEDESOL para acciones emergentes.“El año anterior invertimos 56 millones de pesos para apoyar a trabajadores taxistas no concesionarios, empleados y gente que trabaja alrededor de la cultura y del turismo; este año lo volvimos a hacer. Entonces estamos invirtiendo en programas emergentes”, refirió.El servidor público informó que otro programa es el de mejoramiento a la vivienda con los pisos firmes, los cuartos dormitorios y los techos, usándose 411 millones de pesos en más de 8 mil acciones de este tipo en donde los ciudadanos más los necesitan, de manera directa y sin intermediarios.Tras el paso del huracán Grace, expuso que él junto con personal a su cargo participó de manera voluntaria ayudando a los afectados a recuperar sus pertenencias bajo el lodo en Xalapa; y de manera formal, la dependencia participó en el censo del Bienestar en los 28 municipios ubicados en El Totonacapan para los que se emitió la declaratoria de desastre.“Nosotros nos hicimos cargo de algunos y como resultado pudimos hacer más de 8 mil 500 censos. Recordemos que posteriormente, el Ejecutivo Federal apoyó a más de 45 mil viviendas las afectadas Así que si SEDESOL participó con 8 mil 500, equivalen como a un 18 por ciento”, destacó.Guillermo Fernández Sánchez afirmó que sí se han cumplido los objetivos trazados para el 2021 y expresó que ya tienen comprometidos los recursos recibidos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) para la construcción de mejoramiento a la vivienda.“Estamos dándole curso a la terminación de las obras, nos va a llevar seguramente el mes de noviembre y parte de diciembre y en los programas sociales que también nos dimos a la tarea de dispersar. Estamos justamente en eso”.Manifestó que los datos y los resultados que se están dando a tres años de llegar al Gobierno Estatal “nos llenan mucho de orgullo”, porque pasaron de instrumentos de planeación a la implementación de los programas en favor de los más pobres.“Somos gente comprometida. No veníamos a hacer otra cosa más que a utilizar el presupuesto para lo que es, buscar la oportunidad donde está la gente que más lo necesita. Si lo vemos desde ese punto de vista, estamos cumpliendo”, sostuvo.El titular de la SEDESOL detalló que han apoyado a mujeres que quieren emprender o que quieren potenciar un negocio de artesanía u otras ramas de la cultura, o también las que quieren criar gallinas, conejos y otro tipo de animales y cultivar hortalizas.“Tienen los recursos para (su alimentación) y tienen excedentes que les permiten vender. Hemos ido a algunos lugares donde ya están en producción sus gallinas con huevo y les dan a la semana 70 u 80 huevos. Y eso para ellos también es ingreso”, mencionó.Añadió que con la estrategia y el programa “Proveer” que va enfocado a la población rural y principalmente indígena, están trabajando 11 dependencias y cada una aporta apoyos para capacitar, para compra o para la crianza de animales, abatiendo así la falta del acceso a la alimentación.De igual modo, dijo que la Secretaría de Desarrollo Social sí ha visitado e invertido sus recursos en los 212 municipios, aunque ha priorizado a los que históricamente no se les había atendido.“Tenemos un algoritmo que nos permite tomar los indicadores que emite el CONEVAL, el INEGI y hacemos ahí nuestras operaciones y luego lo llevamos a la práctica. En estos tres años hemos ya abarcado los 212 municipios en programas sociales y también en el mejoramiento de las condiciones de la vivienda”, reafirmó.A su decir, ha ido dos o tres veces a demarcaciones muy olvidadas y que están ubicadas en la Huasteca Alta como Zacualpan, Ilamatlán, Zontecomatlán; en las Altas Montañas como Zentla y Calcahualco; en la Sierra de Zongolica y hacia el sur, Uxpanapa y la Sierra de Santa Marta en San Andrés Tuxtla.“Todos los municipios están siendo atendidos, todos, sin ninguna distinción, sin ninguna limitante. A todos los estamos atendiendo y en estos tres años que vienen, si nos lo permiten, (lo) seguiremos haciendo. Veracruz se está realmente transformando”, reiteró.Adelantó que para el siguiente año continuarán con los programas sociales que están dando buenos resultados e incrementarán con otros componentes, como el de “Captemos Agua”, por ejemplo, en lugares donde no ha llovido.“Se va a trabajar en esto y vamos a tratar de consolidar lo que estamos haciendo”, concluyó.