Con eventos para motociclistas, asociación busca impulsar el turismo de Xico

Con eventos de motocicletas en el municipio de Xico, la asociación “Club de Caza, Tiro y Pesca El Cadete”, buscará mover el turismo de Xico y dejar una derrama económica en los negocios locales. También con el fin de recaudar recursos para la que la asociación que no recibe apoyo del gobierno pueda continuar con su labor altruista.“La finalidad es rescatar un poco de recursos para podernos mantener porque somos una asociación civil que no tenemos apoyo del municipio ni del Estado ni de la Federación, hay que pagar muchos gastos que se dan”, comentó Juan Carlos Gonzales Suárez, motociclista presidente del Club.Acompañado por el chef Jesús Sánchez Fernández, invitó a la ciudadanía a formar parte de la rodada y caravana de motos en el municipio.“Es una rodada que vamos a llevar a cabo el 5 de noviembre, sale de Puebla, es con motivo del 102 aniversario de la revolución mexicana”, destacó Gonzales Suárez, mismo que señaló que para este evento se contará con paquetes de 500 y 700 pesos, que incluirán diferentes artículos.“El punto de reunión será en Puebla, en el Museo Fuerte de Guadalupe, 8:00 horas nos vamos a estar concentrando en Puebla todos los motociclistas y a las 9:30vamos a salir de Puebla al municipio de Xico. Vamos a hacer un alto en Perote y desayunar, el desayuno irá incluido en el paquete de 700 pesos”, dijo.Esta rodada crecerá en la ciudad de Xalapa, incorporándose motorizados sobre Ruiz Cortines y en la entrada a Coatepec para finalmente llegar a Xico alrededor de las 16:00 horas. Tras la rodada seguirán las actividades en el municipio, previendo la participación de cerca de 200 participantes.“El domingo continuamos con actividades, a las 10:00 horas nos vamos a la cascada de Texolo y por la tarde tenemos un evento sorpresa en un rancho El Soltadero, va a haber gastronomía y artículos. El mismo sábado en la noche tenemos un convivio con los motociclistas y la entrada para las personas que nos quieran acompañar el boleto será de 50 pesos, para que las personas que no tienen motocicleta puedan acompañarnos, con grupo musical a partir de las 19:00 horas”, señaló el presidente del club.Por su parte, Sánchez Fernández promovió también la caravana que se llevará a cabo en Xico el primero de noviembre en punto de las 18:00, cuyo punto de reunión será en el salón Benito Juárez, con la invitación a motociclistas o personas que quieran acompañarlos, “es más que nada una caravana de unidad para poder hacer algo representativo de alusión a estas fechas. Dentro de ello vamos a empezar a promover la gastronomía y algunas prestaciones servicios que tiene Xico, es como el previo a la rodada”.Gonzales Suárez aseguró que esto tiene también por finalidad dar a conocer el turismo de la zona a otros estados; “la finalidad es que conozcan algunos motociclistas de otros estados de parte dela República que conozcan Xico, Xalapa, Coatepec, que conozcan que aquí en el Estado de Veracruz tenemos mucho turismo y hay muchos lugares muy bonitos para conocer”.Para formar parte de estos eventos, los presentes instaron a la ciudadanía a consultar las bases en la página de Facebook Club de Caza, Tiro y Pesca El Cadete y al número telefónico 2289796579.