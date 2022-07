Con expoferias educativas esperan acomodar a 50% de los que quedaron fuera de la UV

Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior, informó que las expo ferias educativas buscan ofertar un espacio a los más de 30 mil alumnos que quedaron fuera de la Universidad Veracruzana (UV) y han llegado a más de 97 mil 86 asistentes.Al encabezar la mañana de este viernes la feria educativa de la región capital en Banderilla, el servidor público señaló que tras nueve ferias que se han realizado a lo largo y ancho de la entidad, se han presentado también 373 proyectos productivos y más de 4 mil jóvenes participan en actividades deportivas, entre otras.Dijo que en los institutos tecnológicos, escuelas normales superiores y en escuelas particulares, se puede captar al menos al 50 por ciento de los 30 mil jóvenes rechazados por la UV.“Siempre hay un espacio, una oportunidad, lo que estamos haciendo es maximizar lo que ya se cuenta, con otras estrategias como la ampliación de oferta educativa pero lo que queremos hacer con estos más 30 mil jóvenes que no serán inscritos en la UV, aprovechar la reubicación de la UV en otras carreras pero también ofertar la gran posibilidad”.Recordó que en el 2021 se logró dar espacio educativo a casi 12 mil jóvenes de los 30 mil que no alcanzaron un lugar en la Máxima Casa de Estudios, jóvenes que, aseguró, ya no iban a seguir estudiando pero que se involucraron.“Este es nuestro piso para este año, ahí están los más de 30 mil, quisiéramos que esto sucediera en este periodo, estamos en pláticas muy puntuales con la UV para, en el marco de la Ley, poder llamarles para ofertarles una opción de educación”, agregó.