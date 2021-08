Con favoritismo de SCT-Veracruz, cinco empresas ganaron cuatro licitaciones

El Centro SCT Veracruz favoreció a cinco constructoras con puntos y criterios adicionales para tomar ventaja en los procesos de licitación de obras carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



Una auditoría de la Función Pública a la Delegación Veracruz de la SCT exhibió que durante los concursos para adjudicar cuatro contratos, las empresas en cuestión no reunieron los requisitos de evaluación y por lo tanto, la dependencia debió desechar sus propuestas.



En lugar de ello, el Centro SCT consideró a las constructoras desde el principio al fin del proceso y ganaron las licitaciones de rehabilitación de caminos dentro del Programa de Obra Pública 2019-2020.



Es el caso de la licitación LO-009000938-E-20-2019 con las constructoras PEGSA Construcciones S.A. de C.V. y Constructora MARUSA S.A. de C.V. por concepto de “Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento horizontal y vertical de la carretera Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez, tramo Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa”.



La Función Pública reveló que la propuesta de ambas empresas sólo alcanzó 28.5 puntos de un mínimo requerido de 37.50 puntos. No obstante, el Centro SCT Veracruz las calificó con un total de 45 puntos, obteniendo ventaja en la licitación.



En cuanto a la Observación 2 de la Auditoría 3/2021, la Función Pública alertó que la empresa Grupo Constructor Taurus S.A. de C.V. incurrió en dos causales de desechamiento dentro de la licitación LO-0090000938-E90-2018, relativa a la obra de “Conservación de la base hidráulica, carpeta asfáltica, obras de drenaje y obras complementarias en el camino Tlapacoyan-Plan de Arroyos” en el municipio de Tlapacoyan.



A pesar de que no cumplió con los requisitos, el Centro SCT no desechó la propuesta de la empresa y ésta ganó la licitación, incumpliendo con el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.



La Función Pública detectó una situación similar con la licitación LO-009000939-E98-2019, correspondiente a la obra “Trabajos de reconstrucción de la subrasante, base hidráulica, carpeta asfáltica, obras de drenaje y obras complementarias en el camino Coatzacoalcos-Villahermosa-Nanchital”, de Nanchital de Lázaro Cárdenas.



En este procedimiento, el Centro SCT Veracruz no dedujo 19.44 puntos de la propuesta de FOSMON Construcciones S.A. de C.V. y por lo anterior, en lugar de desecharla, la declaró ganadora de la licitación.



La Delegación de la SCT igual dio 14 puntos adicionales a la empresa R&R Empresarial S.A. de C.V. dentro del proceso de licitación LO-009000938 relativo a la obra de construcción “Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento horizontal y vertical de la carretera Coatzacoalcos-Tuxtla Gutiérrez”.



En esta propuesta, la Función Pública halló que la empresa ganadora no consiguió sumar el puntaje necesario para declararse ganadora de la licitación, dado que de acuerdo con el criterio sólo obtendría 29.56 puntos de los 37.50 requeridos y por lo tanto, su propuesta debió de desecharse.