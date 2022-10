Con festival en Xalapa apoyarán a refugiados del Sahara Occidental

Hasta el próximo domingo 16 de octubre se estará realizando en varios recintos culturales y artísticos de Xalapa y Coatepec, el Festival Artivista Itinerante en Defensa de la Memoria y la Paz del Pueblo Saharaui, el cual busca contribuir a la difusión de esta causa y sumar apoyos a quienes están en campamentos de refugiados del Sahara Occidental.Gabriela Vega, del colectivo Voces del Sahara Occidental, indicó que esta actividad busca además recaudar fondos para las escuelas de arte en estos sitios de acogida de los desplazados y fomentar prácticas artísticas catalizadoras de la cultura de paz."El día se hoy tenemos proyección simultánea con el Festival FISAHARA directamente en el campamento de refugiados en el Sahara Occidental, este viernes tenemos una presentación de libros, tenemos también conciertos y todas estas actividades son para difundir la causa saharaui, un pueblo que sigue en resistencia", comentó.Vega comentó que los integrantes de este pueblo fueron desplazados forzasamente por los daños causados por la ocupación marroquí, por lo que la dignidad de la República Árabe Saharaui Democrática y los derechos de su población son continuamente vulnerados."Las escuelas de arte a causa del COVID perdieron apoyos y ahora mismo no están funcionando, pero que además son muy importantes para este pueblo porque ellos han elegido no pelear una guerra, no usar armas de fuego, por el contrario han elegido el arte como su arma y como su resistencia", destacó.La activista social expuso que la mayoría de las actividades del festival son gratuitas, con aporte voluntario, y otras más que tienen un donativo establecido, aunque indicó que están abiertos a recibir a todos los que quieran sumarse y apoyar a esta causa.