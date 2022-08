Con filtros de revisión, SSP garantiza seguridad para vacacionistas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), implementó operativos de revisión y filtros en los municipios con mayor afluencia de visitantes en este periodo de vacaciones de verano, para garantizar que su estadía y circulación transcurran sin contratiempos.Así lo dio a conocer su titular, Hugo Gutiérrez Maldonado, al enumerar que se dispusieron alrededor de 6 mil 800 elementos policiacos para llevar a cabo estas tareas de vigilancia en el territorio estatal.Además, comentó que los operativos de alcoholimetría seguirán ejecutándose en esta temporada de asueto, pues destacó que han servido para evitar fallecimientos de peatones y los propios conductores que hayan ingerido licor."Nosotros vamos a seguir con los operativos e invitar a la gente que, si van a tomar, que lleven su conductor designado, que ese día no tome el amigo", recomendó el funcionario estatal al tiempo que precisó que, para evitar situaciones de corrupción y violaciones, invitan a empresarios y personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), para que se constate el funcionamiento de estos filtros antialcohol."Nosotros no hemos recibido denuncias de corrupción en este operativo, hemos recibido en otros y Asuntos Internos está procediendo, como es operativo en el que hay muchos ojos en él, y eso nos ayuda", aseveró al invitar también a los medios de comunicación a asistir a los lugares donde se instalan para dar cuenta del actuar de los elementos que participan.Hugo Gutiérrez reiteró que los delitos en general han seguido a la baja en el Estado, y auguró que la tendencia seguirá igual en los siguientes meses hasta concluir el año."Hay veces que algunos delitos como el robo que no se denuncian, pero un homicidio sí se denuncia, un robo de vehículo también se denuncia. Entonces con base en esos dos delitos, nosotros basamos mucho la incidencia porque a veces hay cifras negras y en esos dos delitos no debe haber", detalló.Asimismo, agregó que seguirán con las acciones contra la extorsión, recordándole a la ciudadanía que el 80 por ciento de las extorsiones se hacen por teléfono son falsas y perpetradas por personas que habitan en otras entidades y en penales de éstas.En el tema de la Reforma Constitucional en materia de residencia efectiva para ser veracruzano, destacó que con esta modificación, Veracruz está a la vanguardia y en sintonía con la Constitución Federal."Que Veracruz esté a la vanguardia en este tema, a mí me llena de orgullo. Creo que a todos los veracruzanos les conviene", aseveró al ser cuestionado sobre el cambio a la Constitución local.Sobre si le interesaría a futuro contender por la titularidad del Ejecutivo estatal, dijo que todavía falta mucho para esa fase de definir aspiraciones políticas, además de que calificó como "una falta de respeto", estar pensando en ello."Ahorita tenemos un gobernador muy bueno, todavía le faltan más de dos años y medio y hay que seguirlo apoyando, yo vine aquí a bajar los índices en cuestión de seguridad y estamos cumpliendo", resaltó y confesó que sí le gusta Veracruz, aunque dudó si quisiera quedarse en la entidad.