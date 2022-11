Con grúas, “cero moches” y nada de aumentar tarifas

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla mencionó que al interior de esta dependencia no se tolerarán “moches”.Por ello, afirmó que su llegada a la Secretaría no significa que vaya a aceptar algo a los empresarios que prestan el servicio de grúas.Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, el Secretario se refirió al nuevo reglamento que regula el servicio de arrastre de grúas desde noviembre pasado.Ahí destacó que, entre otras cosas, se deberá tomar una memoria fotográfica para evitar el desvalijamiento de los vehículos en los corralones, además de que el pago por los servicios deberá quedar signada mediante transferencia bancaria.“Quiero mandar un mensaje desde esta tribuna a todos los empresarios: no se van a excusar con el suscrito ni con nadie más para elevar estos costos. La instrucción que se dio hacia el personal operativo es que cero moches, cero de nada.“Entonces no van a tener el argumento para subir sus tarifas ya que aquí no va a llegar absolutamente nada”, advirtió.El Secretario sostuvo que en caso de que se conozca de una situación como la planteada, es decir, que se detecte que algún funcionario de la Secretaría “pida algo” para él o para algún otro servidor público de la dependencia, se tomarán cartas en el asunto.“Que nos lo hagan del conocimiento y a su vez nosotros vamos a tomar cartas en el asunto con Asuntos Internos”, dijo.Insistió que los empresarios deben cobrar las cuotas marcadas por el reglamento vigente y reiteró que no habrá excusa para ninguno que quiera llevar a cabo otro proceder.