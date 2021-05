Con imposiciones, los Yunes “están cavando la tumba” del PAN en elecciones

“Están cavando la tumba para el 6 de junio", dijeron militantes del PAN en la ciudad de Veracruz tras la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que terminó de invalidar la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez por la Alcaldía.



Miembros activos repudiaron que se pretendiera imponer a Yunes Márquez y a su esposa, Paty Lobeira, excluyendo a todos los demás cuadros.



“Le dijeron al candidato: ‘pon a alguien de tu confianza’ y pues lógico, la monarquía tiene que seguir y poner a su esposa fue lo más viable para ellos pero no para los panistas, realmente no estamos de acuerdo con esa decisión, ¿yo por qué tengo que apoyar en este caso a la esposa, cuando es lo mismo? Estamos dolidos por esa situación”, dijo el exregidor panista, Román Malpica Mota.



Afirmó que alrededor del 50 por ciento de los miembros activos ya marcaron distancia de esta elección y no darán su voto a Paty Lobeira.



"La gente que está con nosotros nos dice: ‘¿yo voy a votar por el que me golpeó el día 14 o tengo que votar por el PAN forzosamente?’ y dicen: ‘voy a reflexionar mi voto’, eso te da a entender que probablemente no van a votar por la candidata".



Lamentan que este proceso que inició con una trifulca en la elección interna esté acabando así pero siempre supieron que no sería legal.



Malpica Mota agregó que no apoyan a los Yunes porque desde la campaña pasada no les cumplieron.



"Nosotros trabajamos para la campaña de la gubernatura y no nos cumplieron, trabajamos para Fernando y nos cumplieron y por no estar de acuerdo en la interna cuando el doctor Joaquín iba para candidato y lo apoyamos, nos corrieron, practicamente todos los que estamos aquí nos corrió Fernando, qué te garantiza que el día de hoy los voy a apoyar y de qué manera los ayudas", finalizó.