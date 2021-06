Con impugnaciones, Fuerza por México intentará ganar más municipios

Fuerza por México fue el único partido de reciente creación que logró mantener el registro como partido al lograr el 3.4% de la votación total del pasado domingo; además, impugnará el resultado de las elecciones en algunos municipios y distritos electorales.



Jaqueline García Hernández, dirigente en Veracruz de ese instituto político, reconoció que en Veracruz no obtuvieron ninguna de las 20 Diputaciones federales de mayoría relativa pero en la elección local lograron el triunfo en 7 Presidencias Municipales y la votación obtenida les da una Diputación local plurinominal.



Agradeció el respaldo del electorado que sufragó por esa opción política, ya que en la elección federal obtuvo el 3.3%; y en la elección local para diputados 3.04% y en la de Ayuntamientos, 2.8%, que fue suficiente para conservar el registro.



Cabe mencionar que Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario son los otros dos partidos políticos nacionales que están a punto de perder el registro, al igual que los partidos políticos locales ¡Podemos!, Cardenista, Unidad Ciudadana y Todos por Veracruz, por no alcanzar el 3% de la votación.



García Hernández expuso que pudieron haber ganado más alcaldías e incluso Diputaciones Federales y Locales de no ser porque MORENA habría inflado las urnas en varias regiones de Veracruz.



En ese sentido, denunció que en Nanchital, Coatzacoalcos, Xalapa, Coxquihui, Coatzintla y Cosoleacaque se habría registrado el fraude electoral más grande la historia, por lo que se habrán de presentar los medios de impugnación en contra de los resultados de la elección del domingo 6 de junio.



La Presidenta del partido afirmó que ya se iniciaron los procedimientos legales para impugnar los resultados en varios municipios y distritos.



“Hubo más boletas que el número de electores en la lista nominal, acarreo, compra de votos y varios de sus candidatos amenazados y amedrentados durante el proceso electoral”.



Dijo tener pruebas de “embarazo de urnas” en muchos municipios, ya que en algunos de ellos, MORENA logró que el número de votos superara el número de electores.



Sin embargo, las pruebas se aportarán para que el Tribunal Electoral de Veracruz analice y decida cambiar el rumbo de los resultados de la elección del 6 de junio.