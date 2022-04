Con Inés Romero, la peor etapa del Poder Judicial de Veracruz: Abogados

La peor etapa para el Poder Judicial es la actual y cada vez es más complicada, ejemplo claro es la permanencia de la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz, a pesar de que cumplió ya 70 años, así lo consideró el presidente del Colegio de Abogados "Silvestre Moreno Cora", Hugo Solano."Al Poder Judicial le ha ido terriblemente, pero insisto: cuando son cuestiones políticas no se puede. De una u otra manera los poderes están sujetos al Ejecutivo, no tenemos un Poder Legislativo ni un Judicial autónomo y ante eso no se puede hacer nada".Explicó que es muy difícil cuando un asunto jurídico se politiza, "no se puede cuando entra la política en la impartición de justicia, ya no se puede por más que se quiere ejercer derecho".Dijo que al concluir el periodo de la actual magistrada presidenta, lo único que se espera es la llegada de alguien a modo, pues se han nombrado magistrados afines al Ejecutivo. "Es así como en la Suprema Corte, porque el interés de este gobierno es que haya más ministros afines a ellos".De igual forma dijo que con la permanencia de Romero Cruz, se violentan los derechos de aquellos que pretenden quedarse más tiempo."Aunque la ley indica que se deben de retirar a los 70 años, entonces la norma se debe de aplicar a todos sin distinción. Lo que sucede es que hay muchos que están antes de la reforma entonces por eso los amparan, porque la retroactividad de la ley en el artículo 14 constitucional, no permite que haya retroactividad en perjuicio de alguien, si es en beneficio sí".