Con la 4T empeoró la corrupción con licitaciones de obras: Constructores

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Cristian Horacio Teczon Viccon, informó que las empresas continúan padeciendo la falta de oportunidades en las dependencias estatales y federales, pues no existe “piso parejo” y se privilegia a los “amigos y conocidos” en las licitaciones de obras.



Entrevistado, indicó que, aunque este problema al que se enfrentan no ha sido exclusivo de este Gobierno morenista, en los empresarios cabía la esperanza de que la corrupción y el “amiguismo” terminara con la denominada “Cuarta Transformación”.



“Es un tema que hemos padecido varios años y no es exclusivo de este Gobierno pero que de alguna manera sigue aquejando al sector de la construcción, seguimos padeciendo este problema de la falta de obra e inversión, pero derivado de la falta de oportunidades dentro de las licitaciones mismas de las dependencias estatales y federales.



“Pensamos que habría una estrategia puntual con respecto a la corrupción en el tema del manejo de las obras, que iba a haber un cambio real y apostamos, muchos empresarios votaron por esta transformación que anhelábamos, pero hoy en día la padecemos y más cruda”, detalló.



Y es que recalcó que el sector empresarial genera el 90 por ciento de los empleos en el país y en el Estado, y aun así es poco apoyado por las autoridades estatales y federales.



Asimismo, dijo que, aunado a esto, las pocas empresas que llegan a ser ganadoras de obras, deben padecer un trámite lento, provocado por la pandemia, ya que las dependencias trabajan con un mínimo de personal.



“Las obras muy lentas, están haciendo lo posible por sacar los procesos licitatorios y dar los resultados para la revisión y los fallos, pero te enfrentas a la entrega de la documentación en el caso de las empresas ganadoras y tener acceso al contrato, un tiempo más para entrega de anticipo de las obras, una vez dentro la lentitud que existe para el pago de las estimaciones y además muchas empresas están padeciendo el finiquito o terminación de sus patrones de contratistas y al no tener ese documento no pueden participar en las licitaciones”, finalizó.