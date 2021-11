Con la 4T no ha crecido la región Orizaba, critican empresarios

Aunque dijo que hay avances en algunos aspectos en Veracruz, todavía falta mucho por hacer en la región centro del Estado, pues este año tampoco crecerá como otras zonas donde ha trabajado más el Gobierno, criticó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Luis Cruz Montesinos."Hay avances pero por ejemplo en la zona centro nosotros no vemos una obra o infraestructura que venga a mitigar esta parte de la pandemia, de la reactivación económica, todos los empresarios estamos tratando de hacer estrategias para salir adelante. Ojalá hubiera apoyo para todas las zonas, pues se tiene que incluir la zona centro", dijo.Añadió que es parte del Consejo de Desarrollo Económico de las Altas Montañas pero los trabajos no se han seguido, no se han hecho convocatorias."Y era una parte importante para hacer proyectos y que de alguna manera proponer algo que se desarrollara de manera conjunta, no sólo para una ciudad sino para la metrópoli".Dijo que se han venido recuperando los empleos pero el esfuerzo para que esto suceda es por el mecanismo normal que está teniendo la zona centro en su desarrollo económico."No ha habido algo que sea producto ancla que venga a ayudarnos a destapar esto en la zona centro. Por ejemplo, si alguien quiere exportar tiene que irse al Puerto de Veracruz u otra zona".Indicó que sin duda este año tampoco se tendrá un desarrollo en la región, como ha sucedido en otras partes del Estado. Se requiere un polo de desarrollo, donde se una esfuerzo de los niveles de gobierno y empresarios.