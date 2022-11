Con la 4T, renacen los bosques de Veracruz

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Juan Carlos Contreras Bautista, destacó que la aplicación de políticas públicas en materia ambiental para proteger los recursos naturales, particularmente en incendios y combate a la tala clandestina, han permitido que en los tres últimos años la masa forestal haya crecido, lo que garantiza servicios ecosistémicos a la población.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo que mientras en los 20 años previos a la actual administración crecía la pérdida de los bosques y cobertura vegetal, de 2020 a 2022 se logró revertir esta tendencia.“En 20 años nunca (disminuyó); la afectación iba a la alza y en 2020 y 2021 tiende a la baja, de una manera gradual y significativa. Eso es una muestra de la coordinación contra incendios forestales en la Mesa Contra la Tala Clandestina derivada del Consejo Estatal Forestal, que preside el Gobernador. Son acciones que se reflejan en este aumento de nuestra masa forestal en el Estado de Veracruz”.Al respecto, admitió que es difícil que no ocurran incendios forestales; sin embargo, aseveró que los que ocurren se han atendido de manera coordinada gracias al convenio firmado con 29 ayuntamientos a los que se les enseñaron estrategias adecuadas de combate del fuego.“Se atendieron puntualmente los incendios presentados que fueron mucho más que el año pasado en número pero menor la afectación. Lo que se busca es que esos incendios no se salgan de control. La buena intervención de los tres niveles de Gobierno permitió que la afectación fuera a la baja”, comentó al decir que esto se puede constatar con las imágenes satelitales.En materia de inversión con recursos del Fondo de Hidrocarburos, refirió que en 2022 se ejecutan 5 proyectos, 3 de saneamiento de cuerpos de agua: un humedal en el río Naolinco, contaminado por el lacto-suero de las queseras de Miahuatlán; la recuperación de La Laguna de El Farallón, que este año estuvo en niveles críticos y la remediación del área natural protegida estatal de Arroyo Moreno, que busca limpiarla de todos los desechos que se han depositado allí.Asimismo, detalló que los proyectos para la gestión de residuos sólidos urbanos comprenden la construcción de dos rellenos sanitarios al norte del Estado, en Pánuco y Tantoyuca.“Esta administración ha facilitado la autorización de diversos rellenos sanitarios y también estamos en la construcción de rellenos sanitarios para que los municipios puedan disponer sus residuos sólidos de manera adecuada, que estos desechos no generen productos contaminantes como lixiviados o el biogás y que pueden ser controlados para mejorar el entorno”, explicó.Precisó que en total se construirán 6 rellenos sanitarios en todo el territorio veracruzano, 4 a través de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) y los 2 a cargo de la SEDEMA.“Esto va a facilitar contar próximamente con una disposición adecuada de los residuos y que aquellos tiraderos a cielo abierto puedan ir a la baja. Cuando llegó la actual administración solamente el 20 por ciento de los residuos se disponían en rellenos sanitarios. Al día de hoy es cerca del 60 por ciento. Y trabajaremos para llegar a la meta del 100 por ciento”, comentó.Añadió que han trabajado en la capacitación técnica de funcionarios de más de 150 administraciones municipales para que puedan realizar acciones para depositar la basura en sitios ideales para ello.En materia de arbolado, presumió que se siguen conservando los bosques y selvas, con la implementación de 9 viveros en los que se producen 1.5 millones de plantas que se distribuyen de manera gratuita a todo aquel que las solicite o para las jornadas de sensibilización ambiental (reforestación), lo que ayuda a cumplir con objetivos de desarrollo de la Agenda 2030.“Estas jornadas donde todo el funcionariado, la sociedad civil se sumó a ellas y en 2 días plantamos cerca de 60 mil arbolitos. Todas esas plantaciones nos van a ayudar a seguir conservando nuestra masa forestal”, reafirmó.“Afortunadamente hemos ido, para bien, aumentando nuestra masa forestal. Hemos pasado ya 110 mil hectáreas de áreas naturales protegidas y áreas privadas de conservación. Este año un área muy significativa que se decretó como área natural protegida fue San Pedro en El Monte, ubicada en los municipios de Coatepec, Perote, Acajete y Las Vigas de Ramírez, y que son 407 hectáreas del Alto Pixquiac, donde nace el agua que llega a Xalapa en un promedio de 38.5 por ciento”, recordó.Juan Carlos Contreras detalló que al aumentar la masa forestal se facilita la captación de humedad y es como se alimentan los mantos acuíferos.El Secretario afirmó que con las campañas de sensibilización que se han llevado a cabo con el apoyo de diversos municipios costeros se lograron limpiar más de 40 kilómetros de playas.“Los municipios se han sumado a estas campaña, la misma población, los prestadores de servicios de estas playas se suman y lo ven con bien para poder contar con playas limpias”, dijo.Adicionalmente aseveró que las acciones que se hacen en las cuencas media y alta sirven para el cuidado de las playas, a través de la construcción de rellenos sanitarios para que esos residuos no lleguen a la costa, no la afecten y no la contaminen.“Tener una adecuada disposición de residuos sólidos va a mejorar nuestros ríos y playas estén más limpias. Se pueden visitar las playas, tienen adecuada calidad para los bañistas, con total seguridad se pueden visitar las playas veracruzanas en los más de 700 kilómetros de litoral con que cuenta el Estado de Veracruz”.En otro tema, expuso que con el apoyo de la Cementera Cruz Azul y varios ayuntamientos se puso en marcha el acopio de llantas, retirando de la vía pública y de lugares donde se disponían de manera inadecuada más de mil 500 toneladas de estos residuos, lo que evita que sean vectores para la propagación de mosquitos que transmiten enfermedades, además de que dejan de ser factores que demeritan la imagen urbana.“Hemos pasado a esta economía circular del aprovechamiento de estos residuos para poder generar energía. Ése es un caso de éxito. El otro es en bienestar animal con una campaña de esterilización en coordinación con 30 municipios, donde atendemos comunidades de difícil acceso y donde la población de caninos está descontrolada”, expuso.El funcionario reiteró que a través de la Mesa Contra la Tala Clandestina, donde participan Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), SEDEMA; instancias municipales y federales como Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se ha logrado la coordinación que ha derivado en la detención de personas que han incurrido presuntamente en este delito ambiental, y la clausura de aserraderos e inmovilización de unidades que trasladaban madera sin los permisos correspondientes.“Son cerca de 40 personas puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) durante este año, seis aserraderos clausurados, más de 100 unidades supervisadas que transporten madera. Lo importante es invitar a que todos aquellos que compran madera, a que sea madera con la autorización correspondiente”, dijo.Juan Carlos Contreras aseveró que los recursos asignados al tema ambiental se han duplicado en el último año, gracias a los resultados obtenidos y el compromiso del Ejecutivo por preservar los recursos naturales del Estado.“Ahí está el interés del Gobernador, el interés se ve y se siente con la inversión que se ha destinado en materia ambiental”, sostuvo.Por último, el titular de SEDEMA garantizó que en 2023 seguirán trabajando en decretar más áreas naturales protegidas, a fin de cumplir los objetivos y metas en materia de conservación de los recursos de Veracruz.