Con la 4T, SEV sigue sin cumplir a jubilados; causan caos vial en protesta

Integrantes del Comité de Lucha de la Delegación D-IV-054 de Jubilados y Pensionados de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, frente a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para exigir a la dependencia el pago de los 50 días de gratificación anual (aguinaldo) que les fue suspendido sin explicación alguna.



A decir de los inconformes, este beneficio se les otorgaba a todos los trabajadores jubilados y pensionados del sistema educativo federal, lo cual les servía de paliativo económico ante el raquítico salario que perciben por el pago de sus pensiones.



Además, demandan también el pago del bono anual que fue suspendido por el Gobierno anterior, el pago del Seguro institucional, que no se paga desde la administración de Javier Duarte de Ochoa y el cual no se ha cubierto hasta el momento a los beneficiarios de sus compañeros fallecidos.



De igual manera, piden el pago de prima de antigüedad de 12 días por año por trabajador, la mejora de atención médica por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



Asimismo, exigieron la derogación de la aplicación de la unidad de medida de actualización, para el pago de sus pensiones, que estaban estipuladas en salarios mínimos y que, al utilizarse esta medida, disminuyeron sus percepciones.



“Este es la tercera administración estatal que no ha dado solución a las demandas planteadas por los jubilados y pensionados. Ya pasó la de Javier Duarte de Ochoa, de Miguel Ángel Yunes Linares y ahora el de Cuitláhuac García Jiménez y simplemente nadie quiere resolver”, indicaron los manifestantes.



Finalmente, advirtieron que no se retirarían del bloqueo hasta que las autoridades correspondientes les den solución a sus demandas, exigiendo la atención directa del secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García.



El bloqueo del carril que va para la ciudad de Xalapa y Banderilla, el cual permanecía hasta las 11:00 horas de este lunes, ocasionó que se formara una larga fila de autos y camiones que tuvieron que buscar otras alternativas para llegar a sus destinos.