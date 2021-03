Con la 4T tampoco para la violencia en carreteras: AMOTAC

Transportistas afiliados a la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, A. C. (AMOTAC) se manifestaron en el bulevar Xalapa-Banderilla, a la altura de la colonia 21 de Marzo de la capiral, para reclamar a los gobiernos federal y estatal por la inseguridad, la corrupción de las autoridades y por los altos costos del combustible e insumos.



El presidente de la AMOTAC en Veracruz, Juan Ciro Durán Mendoza, dijo que aún cuando el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tiene conocimiento de la situación que enfrenta el gremio, nada han hecho para garantizar que sus actividades las realicen en un entorno seguro.



“La inseguridad en carreteras estamos igual que otros gobiernos, el actual no voltea a vernos, esperamos un cambio para salir de la crisis que padecen los trabajadores del volante”, añadió el dirigente transportista.



Explicó que la movilización de este martes se realiza de manera simultánea en todo el país y fue anunciada con antelación para buscar que las autoridades correspondientes dialogarán con ellos. Sin embargo, nunca fueron llamados.



Por ello, semibloquearon los dos carriles de circulación de la Xalapa-Banderilla, dejando solo uno libre de ida y vuelta, lo que motivó un enorme tráfico vehicular en ambos sentidos.



Durán Mendoza acusó la falta de atención por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los gobiernos de los tres niveles.



“Exigimos más seguridad en las carreteras, no más robo de carga, no más operadores asesinados por la delincuencia, pedimos el retiro de circulación de camiones doblemente articulados por ser inseguros y causar tantas muertes y daños en accidentes carreteros y que la SCT deje de otorgar estos permisos”, dijo.



Además, pidió que frenen los abusos por parte de la Guardia Nacional (GN), de elementos de la Policía y Tránsito Estatal hacia el sector transporte, ya que ven al hombre-camión como “un sujeto al que se le puede esquilmar sin problema alguno”.



De igual manera, el dirigente transportista pidió la reducción del costo de combustibles, en este caso del diésel, ya que esta más caro que la gasolina, así como un alto a los incrementos de los cobros de las diferentes autopistas del país.



Durán Mendoza denunció la corrupción que impera en las oficinas de la SCT, al exigir el pago de 10 mil pesos para la expedición de la licencia, así como para la realización del examen médico que deben pasar los operadores de las unidades de tracto-camión.



Exigen se ponga mayor vigilancia en las carreteras y también a las autoridades que la caseta de cobro de la autopista Xalapa-Perote, no sea tan alto el costo, un carro particular paga 130 pesos y nosotros como traileros pagamos 380 pesos, por lo que pedimos una reducción mínimo a 130 pesos, con lo que evitaríamos pasar por la ciudad de Xalapa.