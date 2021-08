Con la 4T, ya “no hay tantos” periodistas asesinados, dice diputado Gómez Cazarín

Ante el reciente homicidio del periodista Jacinto Romero, el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín destacó que en la actual administración han matado menos periodistas que en otros tiempos.



Además, afirmó que los mismos medios de comunicación valorar el trabajo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP).



"En este periodo quiero decirle que no hay tantos como en otras ocasiones y que no va a haber impunidad, eso se lo puedo asegurar", dijo al ser cuestionado en Córdoba sobre el alto número de asesinatos de periodistas en la entidad.



Sobre la CEAPP, comentó que se debe dialogar con el organismo para saber cómo está trabajando, pero serán los medios de comunicación quienes valoren si ha dado resultados. “Tienen que apretar por ese lado”, dijo.



El legislador, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso y líder de la bancada morenista, reconoció que han habido hechos violentos en diferentes partes de la entidad, pero han bajado los delitos.



“Han disminuido en gran consideración, tanto así que Estados Unidos nos consideran como un Estado pacífico y lo recomiendan ante sus ciudadanos americanos para visitarnos”, dijo.



El legislador aseguró que se están haciendo los consensos y se está buscando la paz y agregó que al menos el día de hoy al conmemorar la firma Los Tratados de Córdoba, participan todos los líderes de todos los partidos políticos del Estado de Veracruz.



“Y se está buscando la paz, el consenso. Ahorita no son tiempos electorales, sino de trabajar con los veracruzanos”.