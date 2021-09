Con La Chiva Mora, Pavel Ortega gana en Festival de Animación, Cómic y Videojuegos

Nunca esperó Pavel Ortega que, después de haber participado dos veces sin ganar, en la décima edición de Pixelatl obtuviera con su trabajo de La Chiva Mora, ganar la impresión de su tira cómica.Pixelatl es la más importante asociación mexicana dedicada a promover la creación y difusión de nuevos contenidos, así como de narrativas gráficas y audiovisuales latinoamericanas, para ampliar la oferta y extender su público a nivel global.“Las dos veces anteriores participé con tiras cómicas, no gané. Usualmente no hay espacio para la tira cómica. Ahora me aventé a hacer una novela gráfica, de mis trabajos, lo más personal que he hecho. Hablo de historias de mi familia cercana, de leyendas de Naolinco, de una población pequeña ubicada entre Chiconquiaco y Naolinco”.“Cuando era niño, mi madre llegó con un cuentito de las leyendas de Naolinco. La historia de Chiva Mora, es negro, por moro, un popular pistolero postrevolucionario del México rural. Conozco dos versiones, una era la idea de la leyenda porque recuerdo que el cuento, escrito en dos páginas, decía que era un famoso pistolero que tenía pacto con el diablo por su buena puntería”.“Cierto día en que este personaje fue atrapado, acorralado por los federales, se cuenta que pasó un rebaño de chivas, mezclada entre las cabras, había una chiva mora, al pasar frente a los soldados, algunos escucharon que una voz dijo a lo lejos: ‘Tontos militares que no pudieron atraparme’”.“Hace un par de años, un tío me platicó que, al hacer el servicio militar, los instructores, señores ya grandes, le dijeron que tenía muy buena puntería, más que nada por ser descendiente de aquel afamado pistolero”.“Recordé haber escuchado otras anécdotas familiares, que hacían referencia a un pariente que estuvo internado en la cárcel de Xalapa. Una tía me contó que le llevaba la comida a Chiva Mora a la cárcel, ubicada en ese entonces en la parte trasera del Palacio de Gobierno. En una ocasión, antes de irse, Chiva Mora le dijo: ‘No vengas mañana’. Ese día, se fugó”.“El Chiva Mora al parecer fue hijo de un tatarabuelo. De él he tomado pinceladas, no es agradable contar historias de la familia. Considero que mi historia tiene un poco de fantasía y otro poco de leyenda, un cuento que me lo inventé, no hay fotos de él. En otro lugar donde investigué vi que era tratado como un nahual, peculiaridad que no es usual entre los pistoleros. Juego mucho más con la parte menos realista. Esta historia basada en un personaje de mi familia, el ser bisnieto de Chiva Mora, me hace recordar que cierta vez, en la que estuve en una cantina, me iban a golpear pero, cuando dije que era su pariente, así, de repente, me soltaron. No me golpearon. Increíble, ¿no?”“La historia cuenta que Chiva Mora dejó mujeres por doquier, era un cuatrero, con vida interesante. Dentro del imaginario colectivo, todos en México tenemos un pariente así, fuera de la Ley, rebelde, que jugué un poco de agarrarlo tan a rajatabla, que opté hacer algo más sencillo, para que la gente conecte con la idea, con el personaje, metí un villano”.La décima edición de Pixelat forma parte de las acciones del Gobierno del Estado de Morelos. Precisamente para impulsar programas y proyectos de inversión que generen un impacto positivo en materia económica y que promuevan la vinculación laboral, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) presentó el Festival de animación, cómic y videojuegos Pixelatl.“A nivel nacional, en Pixelatl participan todas las marcas importantes, incluso con participación de empresas de Estados Unidos, atentas al talento mexicano. Para trabajar en esas producciones de animación y videojuegos hay un apartado de narrativa gráfica o historieta “Secuenci”, la cuestión es que ya llevan 10 años de hacer este festival que se hace en Cuernavaca, Morelos. Para todos los que estamos en el medio de las artes gráficas o el diseño, es un foro importante. Con este, suman 3 años que participo como finalista pero no gané ni en el primero, ni en el segundo año. En esta tercera ocasión por fin, sin duda que perseverar conviene”.Ana Cecilia Rodríguez González, titular de la SDEyT Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), presentó el Festival de animación, cómic y videojuegos “Pixelatl”, en su décima edición. Pixelatl, al que señaló como el “principal referente entre creadores latinoamericanos, con las industrias globales en la materia, por lo que es un honor ser partícipe de un acontecimiento de gran trayectoria internacional demostrando que lo hecho en Morelos es motivo de orgullo”.Cabe agregar que Pixelatl es una asociación, surgida con la finalidad de instrumentar mecanismos que permitan ir cerrando esas grandes brechas que hoy separan a la nación: ya no sólo las distancias físicas, sino también las culturales, educativas y económicas, que aprovecha para ello las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación, que además de conectar espacios, democratizan la creación multimedia.“Entre las ventajas de participar, es importante asistir a una convención, en cualquier parte del mundo donde puedes exponer tu material. He tenido la oportunidad de hacerlo en San Diego, en Roma, en Barcelona”.Lo mejor, sin lugar a dudas, es que logró que su trabajo se edite con un tiraje de mil ejemplares para repartir, 200 se quedan ellos, a Pavel Ortega le corresponden unos 800.“Este tipo de concursos, aparte de darte una mesa, un lugar en el festival, presencial, cuando hay conferencias del festival, resulta ser un premio reconocido en territorio mexicano. Será editado en un formato semejante al del Libro Vaquero, de 14 x 14 cm. Será el escaparate, para que más gente conozca mi trabajo, con El Chiva Mora”.