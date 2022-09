Con Ley Nahle, extranjero podría ser veracruzano pero no mexicano: MC

Al clasificar como regresiva la modificación de la Constitución local para que los hijos nacidos en el Estado le den la "veracruzaneidad" a los padres que provengan de otras Entidades Federativas, el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, adelantó que el próximo jueves 8 de septiembre estarán interponiendo la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con respecto de la denominada “Ley Nahle”.Durante entrevista, el líder partidista sostuvo que en ninguna parte del mundo existe esa posibilidad de que los papás adquieran la nacionalidad de los hijos, por lo que, a su decir, la reforma avalada por los diputados veracruzanos, y denominada como "Ley Nahle", es ambigua y generaría lagunas legales al no ajustarse a lo estipulado por la Carta Magna nacional.Aclaró que MC no se opone a la homologación para que cualquier ciudadano no nacido en suelo veracruzano, pueda participar por la Gubernatura; sin embargo, precisó que debe acreditar la residencia efectiva de al menos cinco años."Lo que se nos hace raro es la ambigüedad es esta obligatoriedad que quieren darle a su candidata, de convertirla en candidata cuando no lo es, quieren que el derecho sea al revés, que los hijos les den a sus padres el estatus", puntualizó al referir que esta reforma se aprobó en fast track solo para apoyar a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, con sus aspiraciones políticas.Gil Rullán adicionó que quieren que se habrá la posibilidad de ser veracruzanos en la generalidad y no en la particularidad como ocurre en este caso, porque como quedó la modificación a la Constitución podría provocar incluso que un extranjero que tiene un hijo en la Entidad, se pueda definir como veracruzano, pero no como mexicano."Y vamos a caer en contradicciones constitucionales, se crearon vacíos en la Ley porque no los había, lo que se hizo al legislar al fast track y no llevarlo al debate, darle proceso, llevarlo a comisiones, fue que al vapor la vamos a modificar en la SCJN", indicó.Dijo que éste es un caso nuevo e innovador que nunca han tocado los ministros, insistiendo que es una "locura" que "pretendan hacer regresivo el derecho, queremos que las leyes sean generales y todos podamos ser partícipes de las mismas".El coordinador de MC en Veracruz se dijo confiado en la SCJN, porque expuso que todas las personas que hayan venido a Veracruz, que hayan vivido aquí y contribuido a su economía, están en su derecho personal de participar en la vida pública, cumpliendo con la residencia efectiva, y no por sólo tener hijos nacidos en su territorio, "eso limita a muchas personas".Consideró que la reforma hecha por la Legislatura Local tampoco previó los casos de adopción, de allí que dijo que cualquier que quiera impugnar lo puede hacer, "entonces para qué dejamos abierta una puerta que genere incertidumbre, que no da certeza y que sólo va a traer más carga a los tribunales", finalizó Sergio Gil Rullan.