Con leyes buscarán frenar feminicidios, proteger ambiente y dar seguridad a Veracruz

Programas en favor de las mujeres para ayudarlas económica y laboralmente, protegerlas de la violencia feminicida; cambios legales para preservar el medio ambiente, cuidar los cuerpos de agua e impulsar la preservación de los bosques, fueron de las principales propuestas que los candidatos a la Diputación local por el Distrito de Xalapa 11 presentaron al debatir por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



La tarde de este jueves, expusieron sus iniciativas legislativas para fomentar la seguridad y la procuración de justicia, entre las que destacan acciones de capacitación a los elementos policiacos y ministeriales.



A este debate acudieron Alejandro de la Madrid Trueba, de Unidad Ciudadana (UC); Cesia Raquel Pérez Francisco, de Todos por Veracruz (TXV); Armando Rivero Fortuna, de Podemos; Moshe Giovanni Arcos Marines, de Movimiento Ciudadano (MC) y Pedro Córdoba Castillo "Jade", del Partido Cardenista (PC).



Los contendientes a una curul en el Congreso del Estado también mostraron su compromiso por apoyar al Sector Salud, duramente afectado por la pandemia de COVID-19 y planteamientos jurídicos para apoyar al sector educativo, que por el Coronavirus también tuvo que detenerse.



Al igual que sus compañeros de alianza a la Alcaldía de Xalapa y la Diputación Local por el Distrito de Xalapa 10, Ana Miriam Ferráez Centeno de MORENA-PT-PVEM, rechazó presentar sus propuesta y lo mismo hizo Lillian del Carmen Cerecedo Beaumont del PAN-PRI-PRD.



En este espacio que buscó que la ciudadanía capitalina estuviese mejor informada para así emitir un voto razonado el 6 de junio próximo, los asistentes presentaron las siguientes iniciativas.



Equidad de género y feminicidios



El candidato Alejandro de la Madrid Trueba, de Unidad Ciudadana, expuso que como legislador local "será implacable para lograr la equidad en materia laboral, política, social y familiar sin distinción alguna".



Señaló que con voluntad legislativa adecuada se puede lograr la igualdad e inclusión de las mujeres en todos los sectores de la población, de allí que anunció que promoverá la creación del Consejo Estatal contra la Discriminación para que se logre crear una cultura libre de machismo patriarcal “que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad”.



Aseguró que trabajará para prevenir crímenes de odio contra la mujer e impulsará leyes para elevar penas contra sus agresores. Adicionalmente, con reformas que eviten cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia física, psicológica o verbal.



Cesia Raquel Pérez Francisco, de Todos por Veracruz, criticó que aunque existe la legislación y demás instrumentos jurídicos e instituciones para ayudar a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y para atenderlas cuando sufren maltrato, esto no se cumple, de allí que enfatizará que se necesitan planes que integren acciones reales donde se les atienda por este tipo de casos.



Aseveró que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no tiene ninguna inclusión en el tema de igualdad y género, ni siquiera menciona el tema de feminicidios, por eso es que se requiere brindar la formación principalmente a los trabajadores de la Fiscalía General del Estado y a los policías para garantizar el cumplimiento de las normas y los protocolos de calidad.



El abanderado del partido Podemos, Armando Rivera Fortuna, comentó que ante la realidad de Veracruz y México, continúa una "situación muy dramática, en donde muchas mujeres trabajadoras siguen ganando menos que los hombres”, por ello se comprometió a erradicar la brecha salarial.



En cuanto a los feminicidios, exhortó a las xalapeñas y a todas las veracruzanas para que denuncien, insistiendo que su partido trabajará para bajar este delito.



El candidato del partido Movimiento Ciudadano, Giovanni Arcos Marines, afirmó que peleará y legislará para que se pueda regular que haya espacios especialmente para las mujeres en el transporte público, tal como ocurre en otras entidades federativas.



Añadió que en la ciudad debe haber un "capital semilla" para todas ellas, para que tengan acceso a desarrollar negocios y empleos, porque la mayoría de las madres solteras necesitan el acceso a recursos para crear negocios; además planteó implementar los botones de pánico en la ciudad.



El abanderado del Partido Cardenista, Pedro Córdova Castillo "Jade", dijo que de lograr la curul en la próxima Legislatura dará acompañamiento los familiares de las víctimas de violencia de género y feminicidios para que se haga justicia.



Al respecto, refirió que esta acción ya la ha estado haciendo desde hace años y continuará con una campaña de concientización entre toda la población del Distrito 11 y de todo el Estado para que independientemente de las preferencias sexuales, todos los veracruzanos se respeten entre sí.



Bosques, ríos y agricultura



El candidato Alejandro de la Madrid, de UC, comentó que no se pueden permitir más genocidios, ecocidios y la destrucción de los cuerpos de agua, por lo que de llegar al Congreso local pugnará por endurecer las multas para castigar a quienes contaminan con sus residuos sólidos urbanos y aguas negras los ríos y demás cuerpos de agua.



Apuntó que como parlamentario buscará presidir la Comisión de Medio Ambiente y promoverá mecanismos jurídicos necesarios para lograr que se proteja y se legisle en favor del agua y el medio ambiente, “seré implacable”.



La abanderada del partido Todos por Veracruz, Raquel Pérez Francisco, aseguró que legislará para crear Ley de Aguas Negras y Residuales, impulsar la construcción de drenajes, toda vez que al no contar con éstos dichas aguas servidas van a parar a los cuerpos de agua que atraviesan la ciudad.



En el tema agrícola, sostuvo que se debe significar el trabajo de los productores del campo, quienes reciben pocos recursos y eso los obliga a migrar a otros lugares por mejores oportunidades.



El postulado por Podemos, Armando Rivero Fortuna, precisó que hace falta que la Ley del Medio Ambiente además de sanciones, tenga delitos, de allí que acotó que trabajará por una reforma al Código Penal del Estado de Veracruz para agregar un capítulo y un apartado especial de delitos en contra del medio ambiente.



Añadió que en su partido se están comprometiendo a cuidar el medio ambiente, a cuidar la naturaleza y no van a permitir la tala inmoderada de árboles, además de que fomentará el cuidado de los que permanecen en la ciudad.



El candidato del partido MC, Giovanni Arcos Marines, se comprometió a fortalecer los grandes pulmones del Estado e incentivar las leyes para que se pueda sembrar cada vez más árboles, incluso condicionar a las empresas para darles refrendos anuales, siempre y cuando siembren una cierta cantidad de árboles.



Apuntó que realizará amplias gestiones y acciones definidas directamente con el Gobierno para proteger los ríos y para instalar más plantas de tratamiento que ayuden a limpiar los ríos. En agricultura, dijo que se requieren proyectos productivos que impulsen, orienten y apoyen a las personas de las colonias 6 de Enero, Chiltoyac, El Castillo, San Antonio Paso del Toro, que aún se dedican al campo.



El candidato del Partido Cardenista, Pedro Córdova Castillo, mencionó que ante la degradación del medio ambiente se hace necesario realizar acciones que recuperen y salven los ecosistemas y los recursos del país que no son explotados y aprovechados racionalmente.



Insistió que no proteger el medio ambiente afectará oportunidades de desarrollo al afectarse actividades económicas que dependen básicamente de la preservación de los ecosistemas, por eso el instituto político que representa se compromete a participar activamente en los programas para recuperación de los ecosistemas y denunciará ante todas las autoridades a toda persona que comenta crímenes como el ecocidio.



Justicia y seguridad



El abanderado de Unidad Ciudadana, Alejandro de la Madrid Trueba, precisó que se tiene que legislar para fortalecer los sistemas de videovigilancia, así como los trabajos de inteligencia para evitar delitos de alto impacto, como el secuestro, extorsión y homicidio.



Sostuvo que la Policía Preventiva tiene que estar mejor capacitada, tener sueldos y salarios y equipamiento. Además, promoverá la creación de la Ley de Desarrollo Metropolitano que, entre otras acciones, permita la creación de convenios intermunicipales para fortalecer a los policías metropolitanos que son una realidad y una necesidad en el estado de Veracruz.



Al recordar un episodio de su vida en el que tras intentar interponer una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), fue revictimizada, juzgada y nunca fue apoyada, la contendiente de Todos por Veracruz, Raquel Pérez Francisco, dijo que se requiere fortalecer las instituciones encargadas de la procuración de justicia, ya que a su decir "hay una insensibilidad muy grande" en los fiscales.



Ahondó que las políticas públicas nacionales en materia de seguridad requieren ser reforzadas desde lo local, para que se pueda garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.



Armando Rivero Fortuna, de Podemos, expuso que los capitalinos reclaman seguridad, por lo que como diputado va a presentar una adición de ley para que se pueda tener en Xalapa seguridad pública efectiva y de reacción inmediata, es decir, que existan módulos de seguridad pública en todas las colonias y en todos los fraccionamientos.



Destacó que además de elementos policiacos debidamente capacitados, se debe contar con suficientes vehículos para efectuar los patrullajes y que la delincuencia no pueda ganar.



Su contrincante del partido Movimiento Ciudadano, Giovanni Arcos, precisó que ante el aumento de los delitos en Veracruz y Xalapa, se deben impulsar acciones inmediatas: que los elementos cuenten con un código QR que el ciudadano pueda escanear para identificarlos; además de que haya streamings de los operativos, que queden alojados en la "nube" para que se puedan revisar ante cualquier reclamo.



Planteó también la creación de una "Guardia Moral Ciudadana" conformada por vecinos con atribuciones para sancionar a las propias patrullas que no cumplan con su verificación vehicular, a los que no traigan placas o a los patrulleros que no tenga vigente su licencia de conducir, además de poder señalar actos de abuso de autoridad y corrupción.



El candidato del Partido Cardenista, Pedro Córdoba Castillo, cuestionó las trabas que tienen que sortear los ciudadanos cuando acuden a denunciar un delito ante la instancia ministerial, por ello enfatizó que hay desconfianza hacia las personas encargadas de procurar e impartir la justicia.



Recordó que en muchos municipios los policías se han visto involucrados en delitos y por lo tanto, son temidos y no respetados.



Salud y educación



El candidato de Unidad Ciudadana, Alejandro de la Madrid, sostuvo que la crisis sanitaria por COVID-19 reflejó lo frágil que es el sistema de salud mexicano, de manera que desde la Legislatura se deben promover leyes para fortalecer la inversión pública inmediata en el sector para garantizar el libre acceso y la atención oportuna para toda la población que hoy carece de servicios básicos de atención en hospitales, clínicas y centros de salud.



Reiteró que desde el Congreso se deben suministrar recursos suficientes para atender la salud pública de Veracruz y al mismo tiempo, fomentar la transparencia y un uso eficiente de los recursos destinados a ello. Además, propuso mecanismos que promuevan la cultura y la educación de la salud entre la población.



La candidata de Todos por Veracruz, Raquel Pérez, destacó que la emergencia del Coronavirus reflejó que en el país hay médicos y enfermeras comprometidas, a quienes todavía no se les da un reconocimiento y muchos aún no han sido vacunados.



Acotó que pugnará para impulsar acciones para que los ciudadanos pueden tener acceso a la salud y a la seguridad social.



En educación, reprochó "la reprimenda" que recibieron docentes que recientemente protestaron en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y también dijo que se debe trabajar para garantizar el acceso a las tecnologías de todas las personas, porque en Xalapa no todas tienen ese derecho.



El candidato de Podemos, Armando Rivero, aseveró que le preocupan los adultos mayores, los hipertensos y los diabéticos, de allí que dijera que gestionará una clínica especializada para atender a estos grupos vulnerables.



En el tema educativo lamentó que cada vez menos jóvenes de educación media están cursando una carrera profesional porque no tiene los recursos económicos, planeando que buscará los recursos ante los tres órdenes de gobierno para crear la Universidad Autónoma de Xalapa (UAX), que forme a los que no pudieron ingresar a la Universidad Veracruzana (UV), por falta de suficientes lugares para recibirlos.



El abanderado de MC, Giovanni Arcos, señaló que la falta de acceso a Internet y demás tecnologías de la comunicación hacen que se acentúen el rezago educativo y la falta de oportunidades. Planteó que, usando la fibra óptica, se instalen antenas en las partes altas de Xalapa y dar señal gratuita de Internet a las colonias más pobres.



En el tema de salud planteó el desarrollo de una plataforma gubernamental de logística tipo Mercado Libre o Amazon para poder abastecer de medicinas a los hospitales de Veracruz.



Finalmente, el candidato de Cardenista, Pedro Córdoba, comentó que el tema de salud es importante en la vida diaria de las familias veracruzanas, toda vez que la pandemia ha cobrado la vida de casi medio millón de mexicanos.



Por otro lado, reprochó que se quiera regresar a las aulas cuando, de acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por alcalorpolitico.com, hay 677 casos de niños contagiados con COVID. Al respecto, pidió prudencia a las autoridades, sobre todo en Xalapa que descendió al Semáforo Epidemiológico color naranja o de riesgo alto.