Padres de familia de la escuela primaria "José María Morelos y Pavón" ubicada en la colonia Santa Margarita, en Córdoba, se manifestaron para exigir dos profesores y un intendente.Explicaron que todos los días es la misma situación pues los niños de primero y quinto grado no tienen docente desde hace dos años, solo llegan eventualmente y no avanzan en clases.Mientras que de intendencia, los padres pagan una persona externa para que realice el aseo de toda la escuela, y ya han enviado solicitud a la SEV pero no hay respuesta.La petición a las autoridades educativas es que resuelvan el conflicto de lo contrario la escuela seguirá "tomada" hasta que les asignen las plazas solicitadas pues son más de 2 años con la problemática.En esta escuela acuden más de 400 estudiantes. Los padres de familia reiteraron que no se van a retirar hasta que haya una solución.