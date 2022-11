Con “Manual Ganadero”, SEDARPA busca que la ganadería sea sustentable

La ganadería en Veracruz carga con un atraso de 40 años en el desarrollo de prácticas sustentables y la inversión de nuevas tecnologías para el campo, admitió el Subsecretario de Ganadería y Pesca de Veracruz, Humberto Amador Zaragoza.Por lo anterior, la SEDARPA lanzó el nuevo manual “Ganadería Rentable: Prácticas recomendadas”, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) para incentivar prácticas pecuarias con asesoría y capacitación en sustentabilidad.Al respecto, aseguró que en cuatro municipios la Secretaría aplicó la introducción de silvopastoreo, es decir, la reforestación de los campos ganaderos para generar una mayor rentabilidad.Con la siembra de árboles, los ganaderos revertirán la devastación de microorganismos por medio de fungicidas, herbicidas o cualquier agroquímico.“Con este nuevo modelo evitamos esas ivermectinas, esos químicos que dañan al campo”.En este participa la Secretaría del Medio Ambiente con la entrega de 100 mil árboles del vivero para sembrar en aquellas tierras destinadas para el ganado.Al momento, la Secretaría trabaja en 150 hectáreas de terreno en los municipios de Catemaco, Playa Vicente, Jesús Carranza, Las Choapas y Ozuluama, en donde los ganaderos ya aplicaron lo contenido en el Manual.“Es una forma de obtener más alimento para el ganado, así que no sólo es mejor para el ambiente sino que es más rentable para el ganado. Es un trabajo en conjunto para que todos los ganaderos tengan a su alcance el A, B, C de producir una ganadería sostenible” dijo.Y es que recordó que el ganado no sólo come pasto, sino ramas y arbustos, lo que que incrementa la alimentación de los animales.