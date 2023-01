Con marcha exigen la localización de jovencita desaparecida en Villa Aldama

Con una marcha, familiares de la menor Fátima Cristal González Patlas conmemoraron este lunes que la jovencita cumplió sus 15 años, en calidad de desaparecida.Su tía, Guadalupe Romero González dijo, previo a la marcha que inició a las afueras de Los Tecajetes y concluyó en Plaza Lerdo, que la niña debería estar celebrando este día con su familia y amigas “pero la inseguridad y la violencia en este estado te arrebataron de nosotras”.Al mismo tiempo, sostuvo que repudian que las autoridades “sigan negando, ocultando y soltando estas violencias contra las niñas, mujeres del estado”, a quienes además advirtió que el silencio que han guardado es complicidad en la desaparición de la niña.Romero González recordó que el pasado 9 de diciembre la menor desapareció y desde entonces ni la Fiscalía General de Veracruz (FGE), ni la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBV) no han hecho lo suficiente para dar con su paradero.“Hoy, a más de un mes de la desaparición nos volvemos a manifestar para señalar que las autoridades en Veracruz han sido omisas, negligentes y su actuación contraviene principios de interés superior de la niñez”.Por el contrario, recriminó que ambas autoridades han incurrido en revictimización, al afirmar que la niña volverá porque “seguro se fue con el novio”, y que hasta ahora la investigación no ha tomado en cuenta que puede ser víctima de delitos que atentan contra su integridad y vida.“La búsqueda e investigación ha sido muy deficiente, lenta y omisa. El mecanismo de coordinación de autoridades no ha funcionado, dejando prácticamente los trabajos en manos de nosotros, sus familiares”.Señaló que es falso que el gobierno de Veracruz esté haciendo lo posible por dar con su paradero mientras la familia está desesperada al no tener noticias de Fátima.“No hay pistas sobre su paradero ni líneas de investigación claras. Su familia está esperándola y no vamos a descansar hasta recuperarla y traerla de vuelta a casa”.En ese sentido, la tía de la menor recordó que el gobernador Cuitláhuac García hizo un compromiso con la causa de las familias de personas desaparecidas cuando llegó al gobierno, en 2018.“Esperamos que no solo sea un compromiso vacío y hueco para su imagen política y que se refleje en acciones reales para dar prioridad a la búsqueda”.En un mensaje a su sobrina, lamentó que la violencia en la entidad veracruzana la haya arrebatado del seno familiar y privado de celebrar sus 15 años.